Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo” ya no está bajo custodia del Buró de Prisiones de EU

Joaquín Guzmán López , “El Güero”, desde ayer no se encuentra bajo custodia de la Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), per ello no representa que haya quedado en libertad de manera total y se desconoce en qué sistema quedó registrado.

Mientras que el paradero de su hermano Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, ambos hijos del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán López, “El Chapo” , se desconoce, según una ficha del mismo sistema.

El pasado 3 de septiembre, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Los Chapitos, como son conocidos los hijos del capo mexicano, no iban a salir de la cárcel. “De Los Chapitos, siguen en la cárcel, siguen detenidos, punto, no van a salir”, comentó el funcionario norteamericano en una rueda de prensa.

FGR, sin conocer paradero de Ovidio Guzmán

El 29 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que Ovidio Guzmán López fue excarcelado de una prisión de alta seguridad en Estados Unidos el 23 de julio pasado, dos antes de la detención de Joaquín Guzmán López junto con Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada en El Paso, Texas.

“En la investigación del caso “Ismael “N”-Joaquín “N”, la Fiscalía General de la República (FGR), ha obtenido datos probatorios de una secuencia cronológica, la cual se inicia con la excarcelación de Ovidio “G”, de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense, en fecha 23 de julio de 2024, (dos días antes del presunto secuestro de Ismael “N”); desconociéndose, hasta el momento, cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano”, indicó la FGR.

Por otra parte, desde el 25 de julio, la ficha del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos indicaba que Ovidio Guzmán López fue puesto en libertad.

De acuerdo con su sitio web, “El Ratón”, identificado con el número de registro 72-88-47-48, había sido liberado el 23 de ese ese mismo mes; dos días antes de la detención de su hermano, Joaquín Guzmán López y “El Mayo” Zambada.

¿Qué se sabe de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”?

Joaquín Guzmán López, también conocido como “El Güero”, “Moreno”, “Güero Moreno”, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadunidense (ICE, por sus siglas en inglés), fue detenido el 25 de julio pasado en El Paso, Texas, junto con el narcotraficante Ismael Zambada García, “El Mayo”.

El Departamento de Justicia informó que en aquella ocasión que capturó a dos cabecillas del cártel de Sinaloa, “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo”.

Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo.

Así comenzó “El Güero” Guzmán y “El Ratón” en el cártel de Sinaloa

Información del ICE, los hermanos Guzmán López incursionaron en el narcotráfico al heredar relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán López.

Ovidio y Joaquín heredaron ganancias producto de la venta de narcóticos y comenzaron a invertir dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia.

Comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto hacia México mientras comenzaban a experimentar con la producción de metanfetamina.

Ovidio Guzmán (I) y Joaquín Guzmán López.

Los hermanos Guzmán López supervisaban aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa. La metanfetamina era vendida por a otros miembros del cártel de Sinaloa y a distribuidores basados en Estados Unidos y Canadá.

El 2 de abril de 2018, ambos hermanos Guzmán López fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia de un cargo de las Secciones 959(a), 960 y 963 del Código Penal de Estados Unidos no. 21 (conspiración para distribuir más de 5 kg de cocaína, 500 g de metanfetamina y mil kilogramos de marihuana).