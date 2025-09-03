¡Crisis en Sinaloa! Cancelan el Palenque de Culiacán 2025 por inseguridad

La violencia que sacude Sinaloa obligó a los organizadores del Palenque de Culiacán a tomar una decisión inédita: cancelar definitivamente las festividades de 2025.

Este evento, que durante décadas reunió a miles de personas para disfrutar de conciertos y espectáculos, no se realizará este año, dejando en evidencia cómo la inseguridad limita la vida cultural y social de la región.

¿Por qué suspendieron el Palenque de Culiacán?

En un comunicado emitido este martes 2 de septiembre, los organizadores explicaron que, tras consultar con la Feria Ganadera, agencias de artistas, mánagers y autoridades gubernamentales, se decidió suspender el Palenque para priorizar la seguridad de todos los involucrados.

“Hemos llegado a la difícil decisión de no llevar a cabo definitivamente las festividades del Palenque de Culiacán este 2025 que tantas alegrías nos han dado todos los años”, señalaron.

La medida refleja un escenario preocupante: la violencia no solo amenaza a la población en general, sino que también impide la realización de eventos culturales de gran relevancia.

Culiacán y sus alrededores registran niveles de inseguridad que hacen inviable la congregación de miles de asistentes, afectando la economía local y la vida social de la región.

¿Qué pasa si adquirí mis boletos para el palenque de Culiacán?

Para quienes adquirieron boletos durante la edición 2024 y quedaron pendientes de reembolso, se implementará un proceso de devolución que será anunciado en los próximos días por las redes oficiales del Palenque.

Los organizadores aseguraron que será un procedimiento sencillo y eficiente, buscando garantizar la compensación a los afectados.

La cultura golpeada por la violencia en Sinaloa

La cancelación del Palenque evidencia cómo la violencia frena la cultura y el entretenimiento en Sinaloa. Los organizadores agradecieron la comprensión de la ciudadanía y expresaron su deseo de que en el futuro se pueda retomar el evento en un entorno seguro.

Sin embargo, la situación actual demuestra que, mientras persistan los altos índices de criminalidad, la población continuará enfrentando restricciones que van más allá de la seguridad: afectan su derecho a disfrutar de la cultura y el ocio de manera libre y segura.