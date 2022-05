Abogados de Johnny Depp y Amber Heard presentan alegatos finales

Este viernes, el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su final y los abogados de ambas estrellas presentaron sus alegatos finales. Posteriomente el jurado, conformado por siete personas, se retiró a deliberar.

Durante el juicio, que duró seis semanas, los actores realizaron una serie de testimonios dramáticos, también ofrecieron pruebas sobre las acusaciones de violencia doméstica que realizaron uno contra el otro.

Johnny Depp, de 58 años, demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares, diciendo que ella lo difamó cuando afirmó que fue víctima de abuso doméstico. Depp testificó en todo momento que nunca golpeó a Heard y argumentó que ella era la abusadora en su relación.

Reuters

Mientras que Amber Heard contrademando a Johnny Depp por 100 millones de dólares, por llamarla mentirosa y relató una serie de abusos físicos y sexuales de los que supuestamente fue víctima.

Alegatos finales de Johnny Depp

La abogado de Johnny Depp, Camille Vásquez, pidió al jurado durante los alegatos finales del juicio que le devuelvan a su cliente, y que quede claro que él no es un abusador, porque lo que está en juego es el nombre del actor.

“Lo que está en juego en este juicio es el buen nombre de un hombre. Les pedimos que devuelvan al señor Johnny Depp su vida, no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras”.

Camille Vásquez agregó que las pruebas mostradas durante el juicio demostraron que “la abusadora fue la señorita Amber Heard . Fue abusiva y cruel”.

Alegatos finales de Amber Heard

Por su parte, los abogados de Amber Heard abrieron sus alegatos afirmando que Johnny Depp y sus abogados intentaron manchar el nombre de una mujer que sufrió violencia doméstica, solo por callarse lo que había vivido.

Reuters

“Si dices que eres víctima de abuso doméstico pero no tomaste fotos, entonces no pasó. Si tomaste fotos, son falsas. Si no le dijiste a tus amigos, estás mintiendo. Si les dijiste a tus amigos, son parte del engaño. Si no buscaste tratamiento médico o resultaste herida, estás loca”.

Agregó que Johnny Depp inició una campaña de desprestigió contra Amber Heard solo por haberlo dejado.

“En el mundo del sr. Depp, no se deja al Sr. Depp. Si lo haces, él iniciará una campaña de humillación global contra ti”.