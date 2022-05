Amber Heard dice que recibe amenazas tras juicio con Johnny Depp

Durante su testimonio final, Amber Heard declaró que recibió miles de amenazas de muerte, acoso y burlas desde que inició el juicio de difamación en su contra, interpuesto por su ex esposo Johnny Depp.

“Recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, miles desde que comenzó este juicio. Gente burlándose de mi testimonio sobre haber sido agredida”. declaró la actriz de ‘Aquaman’.

Añadió que incluso las amenazas también son contra su hija de apenas un año de edad, lo que dijo se ha vuelto doloroso y humillante para ella.

“La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere poner a mi bebé en el microondas y me lo dicen. Ha sido agonizante, doloroso, lo más humillante por lo que he tenido que atravesar. Solo quiero que Johnny me deje en paz”.

Reuters

La actriz de 36 años también mencionó una supuesta amenaza que le hizo Johnny Depp antes de su separación, en la cual, él le prometió que destruiría su carrera y la haría pensar en él todos los días.

“Me prometió que sí alguna vez lo dejaba me haría pensar en él todos los días de mi vida, no lo merezco. Quiero seguir adelante”, expresó Amber Heard.

Finalmente, Amber Heard dijo que tiene el derecho a contar su historia y acusó a Johnny Depp de quitarle la oportunidad de hablar sobre la violencia que sufrió durante su matrimonio.

“Johnny ha tomado suficiente de mi voz. Tengo derecho a contar mi historia. Tengo derecho a decir lo que me pasó. Tengo derecho a mi voz y mi nombre. Se tomó el tiempo suficiente”.

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp está por terminar

Este viernes se darán los alegatos finales y el jurado, conformado por siete personas, deliberará su conclusión sobre la demanda por difamación que interpuso Johnny Depp contra su ex esposa Amber heard.

Johnny Depp, de 58 años, demandó a Amber Heard en Virginia por 50 millones de dolares y argumentó que ella lo difamó cuando se llamó a sí misma “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Por su parte, Amber Heard, de 36 años, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, diciendo que Johnny Depp la difamó cuando su abogado dijo que sus acusaciones eran un “engaño”.

Depp ha negado haber golpeado a Heard o a cualquier mujer y dijo que ella fue quien se volvió violenta en su relación.