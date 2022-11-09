Jorge Nuño quedará al frente de SCT por salida de Jorge Arganis: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que Jorge Arganis, quien era titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dejará de forma definitiva la dependencia y será ahora asesor de Presidencia.

Será Jorge Nuño quien quede como titular de la SCT a finales de este mes o apartir de la siguiente quincena, informó AMLO durante la mañanera de hoy.

#ÚLTIMAHORA | El presidente @lopezobrador_ anuncia que Jorge Nuño será el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pic.twitter.com/7WoZ1qxRvq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

"Va a hacerse cargo Jorge Nuño, él va a ser el próximo secretario. Puede ser ya, a partir del día 15 o a finales del mes".

“Como afortunadamente está saliendo el ingeniero Arganis poco a poco, y no queremos que se quede inactivo, va a ser asesor en Presidencia y va a hacerse cargo de la reconstrucción del Centro SCOP, aquí, en la Ciudad de México. Donde estaba la Secretaría de Comunicaciones, los murales; ahí vamos a reconstruir y él se va a hacer cargo del proyecto", dio a conocer López Obrador.

En septiembre pasado, el ingeniero Jorge Arganis dejó de forma temporal la SCT por porblemas de salud y en su lugar quedó Jorge Nuño, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Infraestructura en la dependencia.

Jorge Nuño es el tercer titular de la SCT durante el gobierno de AMLO, luego de la renuncia de Javier Jiménez Espriú y la salida por cuestiones de salud de Jorge Arganis.

#EnLaMañanera | Jorge Arganis quien deja la #SCT por enfermedad se hará cargo de la rehabilitación del Centro SCOP que es uno de los edificios más emblemáticos de Ciudad de México, así lo confirmó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/BOqdxD4u4G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

¿Quién es Jorge Nuño, nuevo titular de la SCT?

Jorge Nuño Lara es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en la administración pública en el INEGI, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y actualmente en la SCT o SICT.

De acuerdo con el portal del gobierno, Nuño cuenta con experiencia en la administración, preparación y ejecución de proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, medioambiente, energía y salud.

Jorge Nuño también tiene experiencia en la regulación aplicable a programas y proyectos de inversión en la Administración Pública Federal.

En la administración de AMLO, Jorge Nuño se desempeñó como Titular de la Unidad de Inversiones en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta marzo de 2021.

Entre mayo de 2009 a marzo de 2013 colaboró, como Director de Proyectos de Hidrocarburos, en la Unidad de Inversiones de mayo de 2009 a maarzo de 2013.