Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba; supera a China y Rusia

Josep Borrell, el máximo diplomático de la Unión Europea dijo en La Habana el jueves 25 de mayo que el bloque de 27 miembros aún es el principal socio comercial de Cuba a pesar de las crecientes propuestas de la isla hacia Rusia por las sanciones de Estados Unidos.

Esta fue la primera aparición pública en un viaje de cuatro días por Cuba de Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea. El encuentro suceduó frente a un grupo de empresarios locales, en el que Borrell también señaló que la Unión Europea también era la segunda fuente de turistas de Cuba, sólo detrás de Canadá.

Borrell dijo que "está claro que somos mucho más importantes [en términos comerciales] que otros socios como Rusia y China". Señaló que la Unión Europea representó alrededor de un tercio del comercio exterior en la isla, "frente al 8% de China o al 8% de Rusia".

Durante su charla con empresarios, Borrell anunció un fondo de 14 millones de euros (unos 15 millones de dólares estadounidenses) para ayudar a promover la pequeña empresa en Cuba.

Hay cosas que la gente debería tener aunque no las pueda pagar: los derechos



Hace falta buscar el equilibrio entre libertades fundamentales, iniciativa privada, equidad fiscal, acción del Estado y acción económica individual.

La UE está aquí para ofrecerles nuestra cooperación. pic.twitter.com/uMa6bLXHMY — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 25, 2023

Relaciones Cuba-UE-Rusia-EU

Estados Unidos impuso un embargo comercial a Cuba poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959, un episodio de la Guerra Fría que sigue complicando las transacciones financieras y bancarias con la isla caribeña. Tales sanciones, dice Cuba, han contribuido a su reciente impulso para aumentar los lazos comerciales con Rusia, que también se ha enfrentado a sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea tras su invasión de Ucrania. Cuba ha dicho que Rusia no es responsable del conflicto de Ucrania, sino que culpa a Estados Unidos.

La Unión Europea, socio comercial de Cuba desde hace mucho tiempo, expresó anteriormente su preocupación por los derechos humanos en la isla luego de las protestas antigubernamentales en julio de 2021, las manifestaciones más grandes en décadas. Borrell dijo el jueves que esperaba reunirse con funcionarios cubanos para discutir los derechos humanos antes de finales de 2023.

