¡Volcadura en Chiapas! En San Cristóbal de las Casas, un accidente de transporte público dejó en estado crítico a Maricela, una joven de 19 años de c, cuya vida cambió de manera radical tras ser aplastada por un camión de volteo cargado con “bloks”.

VIDEO: camión vuelca y deja prensada a joven en San Cristóbal de las Casas

De acuerdo con testigos, una unidad de transporte público impactó por un costado al camión de carga que, tras perder el control, terminó volcado y cayendo sobre Maricela cuando ella salía de su casa rumbo al trabajo. Sus piernas quedaron prensadas, por lo que vecinos intentaron auxiliarla hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Emergencia en San Cristóbal: ¿cuál es el estado de salud de Maricela?

Actualmente, Maricela permanece internada en el Hospital General Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. Según su abogado, Eladio Rodríguez, el diagnóstico médico es devastador: amputación de la pierna izquierda y riesgo de perder la otra, además de complicaciones que ponen en peligro su vida.

Su esposo, Hugo Gómez López, explicó que la familia vive una situación crítica: “nosotros solo somos empleados de una abarrotería, apenas alcanzamos para el día a día. No tenemos dinero para cubrir los gastos médicos”.

Familia exige justicia por Maricela tras volcadura de camión en Chiapas

El conductor, identificado como Luis “N”, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones y permanece recluido en el CERESO número 5; sin embargo, ni él ni los propietarios de las unidades han cubierto los gastos de hospitalización ni la reparación del daño.

Después de las fuertes críticas ciudadanas, el Ayuntamiento inició operativos contra el transporte irregular y sancionó a varios choferes que manejaban con licencias vencidas.

¿Qué exige la familia? Los familiares de Maricela piden justicia y apoyo económico para solventar los gastos médicos que ya superan sus posibilidades.

La tragedia ha visibilizado las condiciones precarias del transporte público en Chiapas y la falta de responsabilidad de los concesionarios frente a víctimas de accidentes.

La historia de Maricela no solo refleja un accidente, sino un problema estructural de transporte y justicia en México; ¿crees que las autoridades deberían crear un fondo especial para víctimas de accidentes de transporte público?