En Ciudad Obregón, una madre valiente se enfrentó a elementos de la Marina y a varios policías de la local tras la injusta detención de su hijo menor de edad. El incidente, que ha generado indignación en redes sociales, ocurrió cuando el joven se dirigía a su trabajo en bicicleta.

La policía local y marinos poncharon la bicicleta de un menor tras un operativo

“Ahorita, la delincuencia en Obregón es una exageración y por parte de ustedes no tenemos apoyo, por parte del gobierno no tenemos apoyo”, esto es lo que dicen de la inseguridad en Ciudad Obregón.

Es el reclamo de una madre a elementos de Marina y de la policía de Ciudad Obregón, Sonora, luego de que los uniformados revisaran a su hijo menor de edad mientras se dirige a su trabajo en una bicicleta.

“Quién me detuvo a mi hijo ahorita, estatal y Marina, quién fue el que detuvo a mi hijo ahorita, los estoy trasmitiendo, se me hace un abuso por parte del gobierno, me detuviste a mi hijo, le ponchaste la bicicleta, quien haya sido, están en el mismo operativo, deshicieron la bicicleta”, dijo la madre de joven afectado.

En el video, la mujer acusa a las fuerzas de seguridad de querer comprometer a su hijo, al enseñarle la fotografía de un sujeto para saber si lo identificaba.

“Que tal un suponer, si lo hubiera conocido, de quién se tiene que cuidar de ti o del que va a poner... --del que lo va a poner--- por los dos lados porque me lo tienen que comprometer”, dijo la madre del menor.

Se disculpan y pagan reparación de la bicicleta

Al responsable del operativo de seguridad no le quedo de otra que disculparse y aceptó pagar la ponchadura de la bicicleta.

“Como le digo, yo llevo la punta del operativo, yo me hago cargo, no se preocupe, ocupo la llanta de la bicicleta y la cámara, sí, vamos a una llantera, ok”, dijo el encargado del operativo.

En redes sociales, los comentarios de los usuarios respaldaron la respuesta de la madre y la felicitaron por su valiente reacción ante las autoridades que habían avisado de su poder.