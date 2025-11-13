¡Comienza la revolución industrial! Nuevo León le apuesta en grande a la Inteligencia Artificial con inversiones millonarias y alianzas tecnológicas, las cuales buscarán colocar al estado a la cabeza del desarrollo industrial en México, así lo anunció Samuel García, gobernador del estado.

El mandatario confirmó el primer Green Center de Inteligencia Artificial en el estado durante el cónclave de IA más importante del país.Además, reveló que Equinox, instalará su data center en el estado.

“El primer Green Center de Inteligencia Artificial se construye en Nuevo León, una inversión de un millón de dólares en esta alianza de Nvidia, AI-GDC Data Center”, explicó Samuel García durante su ponencia.

¡NOTICIÓN, NUEVO LEÓN!@nvidia , la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente… pic.twitter.com/uqr9Hs43fl — Samuel García (@samuel_garcias) November 12, 2025

Samuel García impulsa 500 mdp para consolidar Hub de IA en Nuevo León

“No solo es papel”. Samuel García, reiteró que su gobierno busca que Nuevo León se convierta en el “as bajo la manga” para estas empresas, por lo que busca una inversión de 500 millones de pesos, la cual será enviada al Congreso Local.

“Se crea la primer Secretaría de Inversión Extranjera e Innovación (...) Estamos enviando al Congreso Local un monto de 500 millones de pesos (mdp) que va a invertir el estado en Inteligencia Artificial para que se acaba de consolidar el hub de Nuevo León”, compairtó el gobernador.

Reafirmó que estos proyectos “no son de papel”, ya que realmente se está trabajando en ellos para hacerlos realidad y que Nuevo León esté en el ojo del mercado mundial de tecnología.

¿Nuevo paradigma industrial? La apuesta de Nuevo León para ser una ventaja competitiva global

Por otro lado, el gobernador de Nuevo León confió en que su gobierno será comparado a nivel mundial por tener una ventaja competitiva para la instalación de las fábricas del futuro, llamándolo el “nuevo paradigma de la industria”.

El mandatario aseguró que con estos proyectos, los empleos en Nuevo León serán muy buenos y se tendrán prestaciones de primer mundo.

“Yo le voy a llamar el nuevo paradigma de la industria, industria verde que le apuesta a la inteligencia artificial, a la automatización a la energía verde, pues que se consolide y empiece Nuevo León para mí es un gran mensaje, muy grato, que va a ser en mi sexenio, cuando empiece esta nueva industria de futuro, de México, empieza en Nuevo León (...) Son muy buenos empleos muy bien pagados, prestaciones de primer mundo”, expresó el mandatario durante su participación en el cónclave de Inteligencia Artificial.