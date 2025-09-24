Dos hombres acusados de abuso sexual contra menores de edad en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), fueron detenidos en hechos distintos, pero en la misma colonia.

Los reportes de la policía municipal señalan que ambos sujetos fueron arrestados luego de presuntamente cometer tal delito en agravio de dos menores de edad, por lo que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

¿Quiénes son los hombres detenidos por abuso sexual de menores?

El informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del municipio indica que elementos de la Policía Vecinal de Proximidad de los sectores 14 “Reforma” y 11 “UTN” ejecutaron dos detenciones en la colonia Benito Juárez, en acciones distintas, por presunto abuso sexual contra menores de edad.

Los dos detenidos fueron identificados como Abraham “N”, de 35 años, y Alberto “N”, de 56 años, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal conforme a los protocolos correspondientes.

Así fueron detenidos dos hombres por abuso sexual de menores en Neza

En el primer caso, policías que patrullaban por la zona se percataron que vecinos tenían retenido a Abraham “N”, y en el lugar también había una adolescente, quien señaló a este hombre como responsable de haberla amagado con un arma blanca y realizarle tocamientos sexuales.

Al estar enterados de la situación, los oficiales de la policía municipal procedieron a una revisión preventiva al sujeto, a quien se le aseguró un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, por lo que fue detenido.

En el segundo caso, una mujer solicitó apoyo a los policías, indicando que su hija menor de edad había sido víctima de conductas indebidas por parte de un familiar. Cuando los policías llegaron al domicilio donde ocurrieron los hechos, escucharon gritos y localizaron a Alberto “N”, señalado directamente por la menor.

#Importante 🚨



En #Ecatepec, #Edomex, fue rescatada una menor de 13 años, en condición de calle, quien estaba privada de la libertad y era llevada al inmueble para ser víctima de explotación sexual.



El operativo de la de la #Marina se realizó en una vivienda de la calle… pic.twitter.com/snImbnMj33 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2025

Años de cárcel por abuso sexual en el Estado de México

El delito de abuso sexual en el Estado de México, de acuerdo con el Artículo 270 del Código Penal estatal, se comete cuando una persona ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona.

El castigo para este delito es una pena de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, y si la víctima es menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona, la pena es de ocho a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa.

