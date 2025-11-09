¿Cómo tramitar tu certificado en Jóvenes Construyendo el Futuro? Pasos para sacarlo y cuánto cuesta

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 ofrece a las y los beneficiarios la posibilidad de tramitar el certificado de competencias laborales, un documento que muestra los conocimientos, habilidades y destrezas de los mexicanos inscritos a este programa, pero ¿cómo sacarlo?

El programa ofrece un apoyo económico que oscila entre los 8 mil 480 pesos al mes , además de un seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pasos para tramitar el certificado de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025

¡Atención, beneficiarios! El certificado de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 puede obtenerse luego de realizar la evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Labores (CONOCER), identidad perteneciente a la SEP. Te compartimos los pasos para tramitarlo.



Ingresa a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro

Accede a tu perfil; coloca tu correo y contraseña.

Dirígete a la sección de "Avisos", ahí aparecerá una notificación con la información del certificado.

Haz clic en el enlace para llenar un formulario con los datos que se te pide.

Al completar el formulario, la CONOCER realizará una evaluación para acreditar tus conocimientos y habilidades.

Después de la evaluación, podrás descargar el certificado de competencias laborales en tu perfil.

¿Cuánto cuesta el certificado de competencias laboras en Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡A preparar la cartera! La certificación de Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un costo preferencial para los beneficiarios del programa.

Sin embargo, las autoridades no han revelado la cantidad exacta que tendrán que pagar los beneficiarios.

¿Cómo registrarse como aprendiz en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para registrase a Jóvenes Construyendo el Futuro, lo único que debes hacer es ingresar a la página oficial del programa y seguir estos pasos:



Dirígete al apartado de “Aprendices”.

Elige el botón “Generar folio"; tendrás que llenar el formato de pre registro.

Para generar un folio de registro debes ingresas la Clave Única de Registro de Población (CURP); con esto validarás tus datos.

Debes proporcionar la siguiente información: Correo electrónico, número telefónico, código postal y entidad de residencia.

Una vez lleno el formulario, activa las casillas para confirmar que no estudias ni trabajas; debes aceptar el aviso de privacidad.

Después de concluir el pre registro, el sistema mostrará un número de folio de aspirante, así como el nombre de usuario con el que quedó registrado.

Al abrir el sistema de registro, las personas que se dieron de alta como aprendices, podrán elegir el centro de trabajo de tu interés. Al elegir el centro de trabajo los aspirantes deberán presentarse en una entrevistas de trabajo, la cual determinará si se quedan o no.