¡Atención! Confirman fecha para nuevo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro: Requisitos

Se confirmó la nueva fecha para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que las y los mexicanos de entre 18 a 29 años de edad pueden abrirse paso en el mundo laboral del país, pero ¿cuándo es?

El programa ofrece un apoyo económico de $8 mil 480 pesos al mes, además de un seguro médico que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Nueva fecha para el próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro

¡Anótala en el calendario! La Secretaría del Bienestar confirmó que la nueva fecha para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro será el próximo miércoles 1 de octubre 2025.

¿Cuál es la página para registrase como aprendiz?

Las personas interesadas en el programa podrán inscribirse como aprendices a través de esta página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Requisitos clave para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre 2025

¿Cumples con todo? Estos son los requisitos y documentos indispensables para inscribirse al programa en el mes de octubre 2025.



Tener entre 18 y 29 años de edad

No estudiar o trabajar

Participan todos los niveles educativos

Lista de documentos que debes presentar si deseas inscribirte al programa:



Identificación oficial vigente; puede ser tu credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio; no debe ser mayor a tres meses.

Pasos para registrase como aprendiz en Jóvenes Construyendo el Futuro

Para registrase a Jóvenes Construyendo el Futuro, lo único que debes hacer es ingresar a la página oficial del programa y seguir estos pasos:



Dirígete al apartado de “Aprendices”.

Elige el botón “Generar folio"; tendrás que llenar el formato de pre registro.

Para generar un folio de registro debes ingresas la Clave Única de Registro de Población (CURP); con esto validarás tus datos.

Debes proporcionar la siguiente información: Correo electrónico, número telefónico, código postal y entidad de residencia.

Una vez lleno el formulario, activa las casillas para confirmar que no estudias ni trabajas; debes aceptar el aviso de privacidad.

Después de concluir el pre registro, el sistema mostrará un número de folio de aspirante, así como el nombre de usuario con el que quedó registrado.

Al abrir el sistema de registro, las personas que se dieron de alta como aprendices, podrán elegir el centro de trabajo de tu interés. Al elegir el centro de trabajo los aspirantes deberán presentarse en una entrevistas de trabajo, la cual determinará si se quedan o no.