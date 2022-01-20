Jueces revelan los motivos para deportar a Novak Djokovic

Tres jueces revelaron sus motivos para respaldar la orden del gobierno de Australia de deportar al tenista Novak Djokovic, y no permitirle quedarse en el país para competir por su 21 Grand Slam.

Los jueces apoyaron por unanimidad la decisión del ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, de expulsar a Novaj Djokovic por su preocupación de que el tenista serbio pudiera representar un riesgo para la salud pública del país y el orden.

Los tres jueces informaron a través de un comunicado que la presencia de Djokovic podría desatar protestas contra las vacunas, e influir en la decisión de las personas que ya habían aceptado vacunarse, desencadenando una mayor propagación del Covid-19 en el país.

|Reuters

"La posible influencia en el segundo grupo proviene del sentido común y la experiencia humana: una estrella icónica del tenis mundial puede influir en personas de todas las edades, jóvenes o mayores, pero quizás especialmente en los jóvenes e impresionables, para emularlo. Esto no es imaginario; no necesita prueba”, confirmaron los jueces este jueves.

Sin embargo, un diario británico aseguró que Novak Djokovic planea demandar al gobierno de Australia por “mal trato”, y exigirá una indemnización de más de cuatro millones de dólares, pero el tenista no ha hecho oficial dicha información.

¿Qué pasó con Novak Djokovic en Australia?

La deportación de Novak Djokovic el pasado fin de semana, puso fin a una de las polémicas más importantes del Abierto de Australia, luego de que el tenista serbio pasara varios días detenido en un hotel por no estar vacunado.

Previo a ser deportado, Novak Djokovic tuvo que enfrentar dos juicios en Australia para evitar la cancelación de su visa tras negarse a permanecer en 15 días de cuarentena e ingresar al país sin estar vacunado.