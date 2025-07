Una menor de 11 años fue golpeada en la vía pública por su mamá en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), después de bajar a su hija del autobús escolar, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la agresión.

Los hechos ocurrieron afuera de un domicilio particular al norte de la CDMX, sobre Avenida Ferrocarril Hidalgo, a unas cuadras del Metro Talismán, de la Línea 4 y a 10 minutos del Circuito Interior.

¿Qué se sabe de la niña de 11 años golpeada por su mamá en la calle en CDMX?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió al lugar y consultó a un vecino sobre esta situación, el cual contó que cuando estaba en su domicilio escuchó que alguien gritaba sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo y después vio que comenzaron a llegar patrullas y personal de Protección Civil.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio, pero fue hasta hoy cuando la situación se dio a conocer.

Ese día, oficiales de la Policía Auxiliar patrullaban en la colonia Tres Estrellas, cuando fueron informados por un ciudadano que, metros adelante, una mujer golpeaba a una niña.

Fue entonces que se dirigieron al sitio y, al llegar al cruce de la avenida Ferrocarril Hidalgo y la calle Joyas, observaron a una menor de 11 años de edad, quien presentaba golpes y lloraba. En el sitio, estaba una mujer de 30 años de edad, quien dijo ser su madre y estaba visiblemente alterada.

Menor contó que iban para la escuela cuando su mamá le pegó

Otro vecino relató que también escuchó gritos entre las 7:30 y 08:00 horas, cuando en ese momento vio por el sistema de cámaras de su domicilio que la señora “iba correteando a la niña”.

“Vi que la señora la jaló, la azotó al piso y le metió una patada. De repente pasó un señor y las separó. Vi como (que era) un problema familiar, como un problema entre madre e hija. Sí, se me hizo mal que haya pasado eso, pero vi cómo un problema familiar. Se me hace mala onda, pero al final del día son problemas familiares y se me hizo mala onda porque sí la azotó feo”, contó a FIA.

Al resguardar a la niña y entablar un diálogo de confianza, la niña contó a los policías que se dirigía al colegio, cuando su mamá la bajó del autobús escolar y comenzó a golpearla, gritarle y la tiró al piso, además agregó que su madre sufre de crisis de ansiedad.

¿Cuál es estado de salud de la niña golpeada en Avenida Ferrocarril Hidalgo?

Los policías solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos de Protección Civil (PC) que llegaron diagnosticaron a la menor como policontundida, es decir, con golpes, sin ameritar su traslado a un hospital.

La mamá fue detenida llevada ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes, quien definirá su situación legal e iniciará la carpeta de investigación del hecho.

En tanto, la menor también quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para la búsqueda de un familiar que pueda hacerse cargo.