Los jugadores de Tampa Bay Rays se negaron a utilizar los colores de la bandera LGBT en su uniforme por el mes del orgullo gay, a pesar que varios equipos deportivos utilizaron una insignia para mostrar su apoyo a la comunidad.

Sin embargo, al menos cinco jugadores de Tampa Bay Rays se negaron a salir con los colores de la bandera LGBT en la celebración del Pride Night que se realizó el sábado, y donde enfrentaron a los Chicago White Sox.

De acuerdo con medios locales, Jason Adam, pitcher de Tampa Bay Rays, informó que la decisión de no portar el arcoíris en sus uniformes se debió “a la fe” algo que dijo resultó complicado porque “dijimos que lo que queremos es que sepan que todos son bienvenidos y amados aquí”.

“No es juzgar, no es menospreciar, es solo lo que creemos. El es el estilo de vida que nos ha animado a vivir para nuestro bien, no para abstenerse. Pero, de nuevo, amamos a nuestros hombres y mujeres, nos preocupamos por ello y queremos que se sientan seguros y bienvenidos aquí”, dijo Adam, en nombre de sus compañeros de Tampa Bay Rays.

Today, we wear our #Pride on our sleeves pic.twitter.com/bcOLJNhx6Y — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 4, 2022

Añadió que tanto él como sus compañeros que optaron por no utilizar los colores de la bandera LGBT en sus uniformes no fue por despreciar a las personas de la comunidad LGBT.

“No es que desprecien a nadie o piensen de manera diferente, es solo que tal vez no queremos fomentarlo si creemos en Jesús, que nos ha animado a vivir un estilo de vida que se abstenga de ese comportamiento”.

Insignia LGBT no generó división en Tampa Bay Rays

Al finalizar el partido de Tampa Bay Rays contra los Chicago White Sox, Kevin Cash, gerente de Tampa Bay, dijo que la decisión de los jugadores de no portar la bandera LGBT en sus uniformes no causó división en el equipo.

“En primer lugar, creo que la organización ha hecho algo realmente bueno al tener las Noches de orgullo apoyando a nuestra comunidad gay para que salgan y tengan una noche agradable en el estadio”, dijo a un medio deportivo.

