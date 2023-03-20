Ken Salazar celebra visita de congresistas de Estados Unidos a México

Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar celebró la visita a México de la delegación bipartidista de senadores y representantes de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, encabezada por el senador John Cornyn.

Mencionó que, a través de un diálogo respetuoso, franco y abierto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del Gobierno de México, refrendaron el compromiso compartido para ampliar los esfuerzos conjuntos ante los retos comunes del fentanilo y sus precursores, la migración irregular, y el tráfico de armas y de personas.

“Tanto en las reuniones con las autoridades mexicanas, como en el encuentro con las empresas de la American Chamber of Commerce México, coincidimos en que el T-MEC nos brinda una gran oportunidad para que América del Norte se consolide como la principal potencia económica del mundo y que nuestra integración brinde mayor bienestar y esperanza a nuestros pueblos. Esto lo podemos hacer mientras cuidamos al planeta y aprovechamos el potencial de las energías limpias y la electromovilidad”.

¿Cuántos congresistas hay en Estados Unidos?

Actualmente hay 435 representantes que sirven por un periodo de dos años. La Cámara de Representantes es parte del poder legislativo del gobierno federal.

Ken Salazar mencionó que la delegación de congresistas estuvo integrada por los senadores John Cornyn, Chris Coons, Jerry Moran, Mike Lee, Chris Murphy, Shelly Moore Capito y Kyrsten Sinema, así como por los representantes Henry Cuellar, Tony Gonzales, Veronica Escobar y Maria Salazar.

Ken Salazar reitera la importancia del sector privado

Ken Salazar reiteró que el sector privado es un socio crucial para abordar nuestros retos y aprovechar nuestras oportunidades compartidas.

“Tras dialogar sobre los retos comunes de la seguridad de nuestras naciones y la migración irregular, así como las oportunidades que surgen del T-MEC, la delegación bipartidista de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos y sus equipos regresan a Washington, D.C. para trabajar en nuestros principales retos e impulsar nuestra integración bilateral y regional”.

El funcionario norteamericano mencionó que hoy que en México se celebra el natalicio de Benito Juárez, refrendan que los valores democráticos compartidos, los cuales fueron un punto de unión entre el Benemérito de las Américas y Abraham Lincoln, seguirán siendo un ejemplo a seguir para nuestra cooperación en beneficio de nuestros pueblos.

