Kimberly Joselin está desaparecida en Morelos y solo hay un detenido

Kimberly Joselin Ramos Beltrán lleva ocho días desaparecida. Este sábado se dio a conocer la detención de un presunto implicado, pero de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no se sabe nada.

Esta desaparición fue reportada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, de manera que se activó la ficha de búsqueda de la joven de 18 años.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán desapareció en Cuernavaca

De acuerdo con el folio ALBAMOR/3072026, de la ficha de búsqueda, Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en Cuernavaca, Morelos.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmó que la joven es estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Tras la desaparición de la alumna, el viernes 27 de febrero de 2026, se registró un bloqueo de los accesos al campus Norte por un grupo de estudiantes, quienes expusieron propuestas para fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria.

La joven mide 1.58 metros. Es de complexión mediana, tez blanca, ojos medianos color café claro. Tiene cabello largo a media espalda, castaño claro y lacio.

Vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra de piel sintética azul marino con cierre gris, tenis blancos y portaba una bolsa grande negra de mano.

Como señas particulares, tiene una cicatriz en la ceja izquierda, una perforación en ambas orejas, cicatriz en medio de la cabeza por una caída y, en la dentadura, una muela encimada del lado izquierdo.

Ayudemos a localizar a Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.#UNAM #UNAMMorelos #Cuernavaca pic.twitter.com/I34jdRn6ll — ICF-UNAM (@icf_unam) March 1, 2026

Capturan a sospechoso de la desaparición de Kimberly Joselin en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo a Jared Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

El hombre fue ubicado y asegurado para que comparezca en las próximas horas ante un juez que lo requiere. De acuerdo con la fiscalía estatal, habría indicios para presumir la participación de este hombre en la desaparición de la joven universitaria.

La institución indicó que el 21 de febrero, familiares denunciaron la desaparición de Kimberly y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recabó los indicios correspondientes que presumen la participación de Jared Alejandro “N”.