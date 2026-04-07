Sentencian a tres de La Barredora, grupo ligado al exsecretario de Seguridad de Tabasco

El grupo criminal de La Barredora, cuyo líder presuntamente es Hernán "N", exsecretario de Seguridad de Seguridad de Tabasco, se debilitó con la sentencia de tres miembros del grupo.

Hernán "N", alias "Comandante H" o "El Abuelo", actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano tras ser detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay.

¿Quiénes son tres miembros de La Barredora sentenciados?

Uno de los tres integrantes del grupo criminal La Barredora es Jonatan Mendoza Rivera, alias “El Jona” y/o “El Jonny” y/o “El Jonas”, quien recibió 24 años de prisión.

Mientras que Crispín Elacio Dolores, alias “El Cherokee, y Rodrigo Pérez Rodríguez, fueron sentenciados a 17 años de cárcel.

Los tres están presos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 3 “Noreste”, en Matamoros, Tamaulipas.

¿De qué delitos se les acusa a miembros de La Barredora?

Los tres integrantes de la organización criminal “La Barredora”, fueron sentenciados por los delitos de:

