Hernán Bermúdez Requena es vinculado a proceso por desaparición forzada

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, compareció vía remota desde el penal del Altiplano el sábado 4 de abril de 2026. Un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de desaparición forzada.

Bermúdez Requena dirigió actividades criminales desde su cargo en la corporación policial, donde fue nombrado por el entonces gobernador del estado Adán Augusto López. Estas acciones afectaron a un número indeterminado de víctimas. La Fiscalía estatal de Tabasco acumuló pruebas sólidas contra él tras meses de diversas indagatorias.

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Detenciones masivas: 10 policías implican al exjefe y activan 19 órdenes de aprehensión

Las investigaciones apuntaron directamente a Bermúdez después de detener y vincular a proceso a al menos 10 personas, principalmente policías. Estos sospechosos declararon e implicaron al exfuncionario en sus testimonios.

Hasta ahora, las autoridades libraron 19 órdenes de aprehensión. Exagentes policiales permanecen prófugos, por quienes ofrecen recompensas para capturarlos. Este caso expone una red de corrupción dentro de la policía tabasqueña que operó bajo el mando de Bermúdez Requena.

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Plazos judiciales apremian: Dos meses para indagatorias y silencio total del imputado

La audiencia ocurrió tras la solicitud de la defensa de Bermúdez para ampliar el plazo constitucional. Cumplieron su orden de aprehensión el martes pasado. El juez concedió al Ministerio Público dos meses para concluir las indagatorias.

Bermúdez Requena enfrenta además otro proceso por secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa contra un empresario gasolinero. Por ese caso, corre un plazo de 15 días para que la fiscalía formule acusación formal e inicie la etapa intermedia.

Hasta el momento, el exsecretario de Seguridad designado por el actual senador Adán Augusto López ha guardado silencio y no rindió declaración por los delitos que le imputan.