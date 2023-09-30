VIDEOS: ¡Estado de emergencia en Nueva York! Inundaciones paralizan la Gran Manzana

¡Nueva York amanece bajo el agua! Las fuertes lluvias en la Gran Manzana han generado graves inundaciones por toda la zona, que alcanzan incluso hasta las ventanillas de los automóviles.

Ante las intensas inundaciones, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia debido a que las corrientes de agua han causado daños en transporte como el Metro, autobuses, así como diversas carreteras, lo que ha terminado por colapsar la ciudad.

Así es como las inundaciones han azotado a Nueva York

Durante el día han comenzado a circular las impactantes imágenes de las inundaciones en Nueva York, en donde se muestra que los ciudadanos no encuentran un refugio, pues sin importar que viajen en automóvil o autobús, el agua alcanza niveles inimaginables.

“Estado de Emergencia”:

Porque la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha declarado estado de emergencia en la Ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle de Hudson a causa de las fuertes lluvias e inundaciones.

pic.twitter.com/ahsOXVAAPU https://t.co/tW6GMbDGAI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 29, 2023

Hasta el corte del medio día de este 29 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió advertencias de inundaciones para varios distritos, incluyendo las zonas de:



Manhattan

Brooklyn

Queens

Bronx

Staten Island

Jersey City

Nueva Jersey

La historia también se repetiría en el Metro de Nueva York, donde los usuarios no pueden ni siquiera salir de las estaciones porque el nivel del agua llega al menos a la mitad de su cuerpo, lo que también ha provocado un gran número de personas heridas.

Estaciones de metros se inundan en Nueva York 🇺🇸mientras continúan las intensas lluvias pic.twitter.com/jVt8QPX79q — Carlos Montero (@CMonteroOficial) September 29, 2023

Intensas lluvias en Nueva York continuarán durante el sábado

Pese a que el “epicentro” de la tormenta está en Brooklyn, la gobernadora de Nueva York recordó que “las inundaciones repentinas son impredecibles” y pueden resultar mortales, por lo que recomendó a la población quedarse en casa y tomar las precauciones pertinentes como evitar a toda costa el uso de vehículos porque pueden convertirse en trampas mortales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos indicó que las fuertes lluvias continuarán todo el día de mañana (sábado 30 de septiembre), por lo que lo más probable es que los daños sigan en aumento.

Cabe destacar que hasta el momento no se han reportado el descenso de vidas humanas; sin embargo, los servicios de emergencia añaden que sí hay varios heridos e incontables daños materiales.