¡El IMSS le devolvió la vida! La historia de Marco, un guerrero que venció el cáncer infantil

Marco “N”, un joven de 18 años, logró vencer al cáncer infantil gracias a la atención especializada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras realizar un diagnóstico de germinoma supraselar, una forma de cáncer cerebral que afecta principalmente a niños y adolescentes. Su historia es un ejemplo de cómo la atención médica oportuna y de calidad puede salvar vidas.

El joven guerrero recibió tratamiento en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 del Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB) en León, Guanajuato, y del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza” de la Ciudad de México (CDMX). Hoy Marco, por fin, puede cantar victoria, ¿cómo empezó todo?

La historia de cómo Marco logró vencer al cáncer infantil

La historia de Marco comenzó en mayo de 2017, cuando el paciente llegó a recibir atención por primera vez en el IMSS. Inmediatamente, fue referido a la UMAE No. 48 por hipertensión intracraneal y sospecha de presencia de tumor. Al realizar los estudios correspondientes se determinó la presencia del tumor a nivel de la glándula pineal.

Gracias a los servicios brindados en la UMAE No. 48 se controló esa primera parte, y debido a la complejidad de la cirugía que requería para el retiro del tumor, el joven fue referido al CMN “La Raza”, para el seguimiento conjunto del caso. Después de la cirugía, el paciente fue regresado a la UMAE de León, para continuar con atención, permaneciendo, por sus condiciones, en terapia intensiva.

El camino de Marco no fue sencillo porque durante un periodo; recibió diversos ciclos de quimioterapia y mantuvo tratamiento multidisciplinario sin poder caminar. Al día de hoy, con buena mejoría, puede caminar y valerse por sí mismo, e incluso estudia Enfermería. A los 18 años fue dado de alta por edad de la UMAE No. 48, pero continúa recibiendo atención en el IMSS en el Hospital General Regional (HGR) No. 58, también en León, lo cual le ha permitido tener avances significativos y evitar convulsiones o deterioros cognitivos mayores.

La vida de Marco fue salvada gracias al diagnóstico oportuno del IMSS | IMSS

¿Qué es un germinoma? El cáncer que venció Marco

El germinoma es un tipo de tumor que se presenta principalmente en infantes y puede desarrollarse en la región pineal del cerebro. Este cáncer se caracteriza por la presencia de células germinales, que se originan a partir de las células reproductoras.

La doctora Claudia Beatriz López Vázquez, explicó que no se conocen causas como tal del germinoma, pero existen síndromes que pueden predisponer a padecer este tipo de tumor. Los síntomas son variables; sin embargo, por la localización, pueden presentarse:



Dolor de cabeza

Vómito

Regresión en el desarrollo

Cambios en el comportamiento y psicológicos

Alteraciones visuales

Este cáncer se presenta más entre los pacientes menores a los 5 años y hay otro pico de los 10 a los 15 años. Ya que los síntomas son poco específicos, los médicos piden permanecer atentos para brindar un diagnóstico oportuno como el de Marco y ayudar a salvar vidas.