Ladrón frustra su robo con explosión en cajero de restaurante chino en Filadelfia

Un equipo de desactivación de explosivos fue llamado por un restaurante chino en Filadelfia después de que un ladrón provocara una explosión en un cajero automático dentro del local.

El gran estallido quedó grabado en un video de vigilancia, el cual está sirviendo para las investigaciones realizadas por las autoridades.

Intento fallido de robo a cajero automático

El incidente ocurrió en el restaurante New Diamond Take Out, ubicado en Ridge Avenue, en el vecindario de Strawberry Mansion. De acuerdo con el propietario, él se encontraba cocinando cuando escuchó una fuerte explosión, y una densa nube de humo que llenó el establecimiento.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se puede observar al presunto ladrón entrar al restaurante mientras una clienta se encontraba en el mostrador.

El sospechoso decide sentarse a esperar, y una vez que la mujer se retira, coloca lo que parecen ser dos fuegos artificiales dentro del cajero automático.

Segundos después, se produce una explosión que llena el lugar de humo. Sin embargo, pese al estallido, el dispositivo de seguridad del cajero resistió y el sospechoso huyó sin lograr su cometido.

Se repiten los hechos

Vecinos como Sharon Gilmore expresaron su preocupación ante el hecho, mencionando el peligro que representó el incidente, especialmente en un lugar donde suelen acudir familias con niños.

“Tanto esfuerzo para no conseguir nada”, comentó Gilmore. Por su parte, Bonita Polite, otra residente local, criticó la acción delictiva, señalando que “si necesitan dinero tan desesperadamente, deberían conseguir un trabajo”.

Este intento de robo ya había ocurrido en diciembre, cuando desconocidos trataron de volar un cajero automático frente a Johnny’s Hots en North Delaware Avenue, en el barrio de Fishtown. En aquella ocasión, los delincuentes tampoco lograron llevarse dinero.