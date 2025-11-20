¡Contra Venezuela! Países de América Latina y el Caribe que respaldan el despliegue militar de Trump

Varios países de América Latina y el Caribe apoyaron el despliegue militar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual tiene el principal propósito de terminar con los narcotraficantes que trasladan droga al país americano.

Entre los objetivos del operativo también está acabar con el Cártel de los Soles, el cual está vinculado directamente con el dictador Nicolás Maduro.

Maduro declara a Jesucristo como "Señor y dueño de Venezuela"



En un contexto de máxima tensión con #EstadosUnidos, el dictador de #Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un controvertido gesto durante un encuentro con pastores evangélicos en el Palacio de Miraflores.



Maduro…

Apoyo en el Caribe a Trump

El apoyo más explícito al operativo del Comando Sur proviene de Trinidad y Tobago, ubicado a solo 11 kilómetros de la costa venezolana. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, declaró su "pleno apoyo" a las maniobras antinarcóticos de Washington.

La tensión se elevó cuando un destructor estadounidense arribó a la isla para ejercicios militares, lo que llevó a Maduro a suspender acuerdos bilaterales de gas.

Por su parte, Guyana reafirmó su apoyo al enfoque colaborativo, citando la amenaza del narcoterrorismo y del supuesto "Cártel de los Soles" venezolano. La alianza se estrechó tras el referendo de 2023 en Venezuela por el Esequibo.

Trump... ¿Abre la puerta al diálogo?



El presidente de EU, #DonaldTrump, dijo este domingo que podría sostener conversaciones con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, pese a las tensiones y el despliegue militar en el #Caribe



Según el mandatario, "#Venezuela querría hablar",…

América Latina respalda a Donald Trump

Otros países han ofrecido apoyo logístico o han intensificado la cooperación antinarcóticos que favorece el despliegue de EU.

El Salvador: La base de seguridad cooperativa de Comalapa fue utilizada por un avión de ataque estadounidense AC-130J, un cambio notable, ya que la base solía albergar aeronaves desarmadas. La ubicación es estratégica para vigilar las rutas de cocaína en el Pacífico.

Panamá: Militares estadounidenses realizan entrenamientos en el país, aunque el presidente José Raúl Mulino negó que su país se preste para "acto hostil contra Venezuela", insistiendo en que se trata de acuerdos bilaterales de cooperación.

República Dominicana: El presidente Luis Abinader anunció acciones "más extensas" contra el narcotráfico junto a la DEA, en apoyo a la "Operación Lanza del Sur", nombre usado por el Pentágono para el despliegue.

Adicionalmente, Puerto Rico, como territorio autónomo de EU, juega un papel clave al albergar el mayor operativo militar estadounidense en el Caribe.

Entre otros países, que igualmente respaldan a Estados Unidos, están Argentina, Paraguay y Ecuador. Los tres países declararon al Cártel de los Soles como organización terrorista.