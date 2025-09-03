¿En dónde está la Isla de las Muñecas? Lugar en donde Lady Gaga filmó “The Dead Dance”

La cantante Lady Gaga vuelve a sacudir la industria musical con el estreno de su nuevo videoclip “The Dead Dance”, una producción que ya está dando de qué hablar en todo el mundo; esta pieza audiovisual fue filmada nada menos que en la Isla de las Muñecas, uno de los lugares más enigmáticos y terroríficos de México.

El video de Gaga, cargado de estética gótica, además de un aura misteriosa, fue dirigido por el legendario cineasta Tim Burton, en colaboración con el director mexicano Andrés Arochi.

¿Por qué Lady Gaga eligió la Isla de las Muñecas?

La Isla de las Muñecas es famosa internacionalmente por sus cientos de muñecas colgadas entre árboles y construcciones, convirtiéndola en un lugar de culto para los amantes del misterio. La isla de las muñecas es una chinampa ubicada en la Laguna de Teshuilo, dentro del sistema de canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Lady Gaga habría elegido este escenario por su simbolismo de vida, muerte y misticismo, que encaja perfectamente con la narrativa oscura de “The Dead Dance”.

South of Mexico City there is an island with a haunting past. Isla de las Munecas, Island of Dead Dolls has hundreds of terrifying dolls hanging in trees. Visitors say they see dolls move, open their eyes & hear them whisper to each other after dark. ⁦@WyrdWednesday⁩ pic.twitter.com/IZnErxxD2A — Haunted History BC (@HauntedHistory2) July 1, 2020

La mano de Tim Burton en el proyecto

El director de icónicos filmes como “El joven manos de tijera” y “El cadáver de la novia”, imprime su sello característico en cada toma. La atmósfera sombría, la mezcla de fantasía macabra y realismo mágico, hacen del videoclip una auténtica pieza de arte.

La colaboración con el mexicano Andrés Arochi refuerza la identidad visual con planos que resaltan tanto el misticismo de la isla como la fuerza escénica de Lady Gaga.

A pocas horas de su lanzamiento, el video ya se ha convertido en tendencia global en YouTube y redes sociales, acumulando millones de reproducciones. Fans en México celebraron que Gaga eligiera un ícono cultural como Xochimilco para este proyecto, mientras críticos destacan el arriesgado giro artístico que consolida su reputación como una de las artistas más innovadoras del pop en la actualidad.

“Xochimilco”:

Porque Lady Gaga grabó en la Isla de las Muñecas el video ‘The Dead Dance’ dirigido por Tim Burton. pic.twitter.com/gXWTyjIKoO — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 3, 2025

¿Qué significa “The Dead Dance”?

Aunque Lady Gaga no ha explicado del todo el concepto, el videoclip parece ser una metáfora acerca de la lucha entre la vida y la muerte, la decadencia y la belleza. La Isla de las Muñecas se convierte así en el escenario perfecto para transmitir ese contraste.