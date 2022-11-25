¿Qué son las Malvinas y por qué enfurece a argentinos en Qatar 2022?

Previo al partido entre México y Argentina en el Mundial de Qatar 2022, los ánimos siguen calentándose entre los aficionados, ya que ambos se jugarán el pase a la siguiente ronda en la copa del mundo; por lo que los mexicanos recordaron lo que ocurrió en las Malvinas enfureciendo a los argentinos.

Los aficionados mexicanos molestaron a los argentinos con un cántico que les recordó a las islas malvinas que perdieron frente a Reino Unido: “Y ya lo ves, y ya lo ves, en las Malvinas se habla inglés”, cantaban los mexicanos en Qatar 2022.

El canto generó molestia entre los argentinos que se encontraban ahí, lo que ocasionó un conflicto entre los aficionados previo al partido de la segunda jornada en Qatar 2022.

Pues bueno, las cosas entre mexicanos y argentinos siguen, ahora circula un video de un grupo de tricolores burlándose de que se habla inglés en las Islas Malvinas y de un albiceleste reclamándoles. pic.twitter.com/9l46DpTxdU — Pete Román (@PRomanCANCHA) November 24, 2022

¿Qué son las Malvinas y qué pasó?

Las Malvinas son un archipiélago de 11.718 kilómetros cuadrados de superficie, están ubicadas en el Atlántico Sur y a unos 600 kilómetros de la costa de Argentina.

Las Malvinas han sido el escenario de tensiones entre Argentina y Londres desde hace 189 años, ya que ambas naciones se pelean por la soberanía del archipiélago, el cual es rico en recursos y tiene una posición estratégica en el océano.

El conflicto comenzó el 3 de enero de 1833, cuando Reino Unido ocupó (ilegalmente según Argentina) las islas y expulsó a las autoridades locales impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos.

Desde entonces, Buenos Aires ha protestado regularmente sobre la ocupación ilegal británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. Por lo que las Islas Malvinas representan un tema central para los argentinos.

¿Qué es la guerra de las Malvinas?

Argentina reclama que las Islas Malvinas fueron descubiertas por España en 1520 y tras su independencia del virreinato, la nación sudamericana reclamó los derechos y soberanía sobre la región, la cual tomó en 1820.

Por su parte, Reino Unido aseguró que las Malvinas fueron descubiertas por un marino inglés en 1592 y compitió con España por la soberanía de estas. Hasta que en 1833 Reino Unido expulsó a los argentinos de ahí.

El 3 de noviembre de 1887, el representante argentino en Londres, Luis Domínguez, retoma intercambios diplomáticos sobre la causa Malvinas y solicita que el Reino Unido acuse recibo del memorándum del 2 de enero de 1885 sobre la soberanía de Malvinas, conocido como 5ta protesta. pic.twitter.com/o9NnYwd77v — Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (@MuseoMalvinas) November 3, 2022

Desde entonces comenzó la disputa por el archipiélago a través de negociaciones, las cuales nunca avanzaron. Por lo que el 2 de abril de 1982 las tropas argentinas tomaron por la fuerza el control nuevamente de la zona.

Con ello se inició la conocida Guerra de las Malvinas, la cual concluyó el 14 de junio de ese mismo año con una victoria británica.

¿Quién gobierna actualmente las Islas Malvinas?

Actualmente en las Islas Malvinas viven tres mil personas organizadas por un gobierno propio, aunque son administradas y formalmente pertenecen a los 14 territorios de ultramar británicos. El idioma oficial es el inglés.

