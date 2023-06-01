Leslie Van Houten, miembro de la familia Manson, podría quedar en libertad condicional

Un tribunal de apelaciones de California aprobó que, Leslie Van Houten, antigua seguidora de Charles Manson y asesina convicta, pueda quedar en libertad condicional después de 52 años tras las rejas. La integrante de la familia Manson estaría cerca de quedar libre luego de recibir la revocatoria de una decisión de 2022 del gobernador Gavin Newsom que la denegaba su liberación.

No hay pruebas que respalden las conclusiones del gobernador. Ronald S. Coen / Juez del Tribunal Superior de California

Van Houten, de la familia Manson, cumple condenas concurrentes de siete años a cadena perpetua tras ser condenada en 1971 por su participación en los asesinatos del ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y su esposa, Rosemary, en su domicilio.

Aunque este dictamen anula la decisión de Newsom de revocar la decisión de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional, es probable que se plantee una larga batalla legal, declaró Nancy Tetreault, abogada de Van Houten.

La abogada de la convicta integrante de la familia Manson dijo que espera que la oficina del fiscal general de California presente una petición de revisión del expediente ante el Tribunl Supremo del Estado De acuerdo con esta decisión se conocerá cómo seguirá el proceso.

La asesina convicta, y antigua seguidora de Charles Manson, está en prisión desde 1971. Se unió a la familia Manson en 1969 y participó en dos asesinatos.|Bettmann/Bettmann Archive

Además, también espera que el mismo fiscal general presente una moción de suspensión para que la mujer de la familia Manson no quede en libertad mientras su caso es revisado. Anticipó que apelarán esta decisión.

El Juez del Tribunal Superior de California, Ronald S. Coen, dijo que el dictamen con que el gobernador Newsom negó la libertad de Van Houten no tiene pruebas y que, dentro de su argumentación, habían testimonios contradictorios y "factores históricos" que incidían en la peligrosidad para la comunidad del vínculo que la mujer sostuvo con la familia Manson.

Añadió también que: "Van Houten dio amplias explicaciones sobre los factores causales que llevaron a su implicación con Charles Manson y a la comisión de los asesinatos, y el expediente no apoya la conclusión de que existan factores ocultos de los que Van Houten no haya dado cuenta. La negativa del gobernador a aceptar la explicación de Van Houten equivale a una intuición sin fundamento."

Por ahora, la desde la oficina del gobernador de Newsom no han dado declaraciones al respecto.

A California appeals court said Tuesday that Leslie Van Houten, who participated in two killings at the direction of cult leader Charles Manson in 1969, should be let out of prison on parole. https://t.co/e2AAlDWgDr — CBS News (@CBSNews) May 30, 2023

¿Qué hizo la familia Manson?

La familia Manson se refiere a un grupo de seguidores del líder sectario Charles Manson, quien fue responsable de una serie de crímenes notorios a finales de la década de 1960 en los Estados Unidos. Aunque Charles Manson no cometió los asesinatos él mismo, ordenó a sus seguidores que llevaran a cabo una serie de brutales asesinatos.

La asesina convicta, y antigua seguidora de Charles Manson, está en prisión desde 1971. Se unió a la familia Manson en 1969 y participó en dos asesinatos.|Bettmann/Bettmann Archive

El acto más conocido perpetrado por la familia Manson fue el asesinato de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de ocho meses, y otras cuatro personas en su casa en Los Ángeles en agosto de 1969.

La familia Manson también cometió otros asesinatos, como el del matrimonio LaBianca al día siguiente. Estos crímenes fueron cometidos como parte de una creencia distorsionada de una guerra racial que Charles Manson esperaba iniciar.

Después de los asesinatos, la familia Manson fue arrestada y llevada a juicio. Charles Manson y varios miembros de su grupo fueron condenados por asesinato y recibieron sentencias de cadena perpetua. Manson murió en prisión en noviembre de 2017.