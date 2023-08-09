¡Hay ley seca en CDMX los próximos meses! Checa en qué alcaldías aplica y cuándo acaba

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México dio a conocer, el pasado lunes 7 de agosto, que algunas alcaldías de la capital tendrán nuevas jornadas con ley seca, por lo que los ciudadanos de las entidades mencionadas a continuación no podrán comprar alcohol en fechas y horarios específicos.

Serán los establecimientos de las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, en la CDMX, las que no podrán poner bebidas alcohólicas en venta, principalmente propiciadas por fiestas patronales en estas demarcaciones, por lo que a continuación te decimos cuándo empieza y a partir de qué hora.

¿Cuándo acaba la ley seca en CDMX 2023?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades capitalinas, las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac tendrá ley seca a partir del mes de agosto y terminará hasta diciembre de 2023, distribuidas principalmente en los fines de semana, por lo que si tienes pensado comprar alcohol en estas localidades, toma en cuenta las siguientes fechas:

Ley seca en alcaldía Milpa Alta:

Fiesta patronal de San Lorenzo: 9, 10 y 11 de agosto.

9, 10 y 11 de agosto. Fiesta patronal de la Virgen de la Asunción : 14, 15 y 16 de agosto.

: 14, 15 y 16 de agosto. Fiesta patronal de San Bartolomé : 23, 24 y 25 de agosto.

: 23, 24 y 25 de agosto. Fiesta patronal de San Agustín : 27, 28 y 29 de agosto.

: 27, 28 y 29 de agosto. Fiesta patronal en honor a la Renovación de la Preciosa Sangre : 12, 13 y 14 de septiembre.

: 12, 13 y 14 de septiembre. Fiesta de San Mateo : 20, 21 y 22 de septiembre.

: 20, 21 y 22 de septiembre. Fiesta en honor a San Miguel : 28, 29 y 30 de septiembre.

: 28, 29 y 30 de septiembre. Fiesta patronal en honor a San Jerónimo : 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre.

: 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre. Fiesta de San Francisco : 3, 4 y 5 de octubre.

: 3, 4 y 5 de octubre. Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción: 7, 8 y 9 de diciembre.

7, 8 y 9 de diciembre. Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe: 11, 12 y 13 de diciembre.

¿Por qué hay ley seca en Milpa Alta y Tláhuac?

La ley seca en Milpa Alta y Tláhuac es debido a ferias y fiestas patronales, por lo que se trata de limitaciones muy específicas en algunos puntos de las respectivas alcaldías. En el caso de Tláhuac, esta solamente aplicará para la Feria de Tetelco 2023, precisamente en el pueblo de San Nicolás Tetelco.



Feria de Tetelco 2023: 9, 10 y 11 de septiembre.

Gaceta Oficial 07-08-2023. Decreto: se reforma el artículo 16 de la Constitución Política local, en materia de ordenamiento territorial, para establecer que el territorio de la Ciudad de México se clasifica en suelo urbano y de conservación.https://t.co/rwujIVIB7K pic.twitter.com/Qq0mkgLZYy — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 7, 2023

¿Cuál es la multa por no respetar la ley seca en Ciudad de México 2023?

Violar la Ley Seca en CDMX es motivo de sanciones económicas y administrativas, por lo que es importante recordar que tiendas de abarrotes y supermercados tienen prohibida la venta de bebidas alcohólicas si se implementa esta medida por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

En caso de que un establecimiento infrinja estas medidas, los responsables tendrán que ser remitidos ante el juez cívico de la entidad, donde se aplicarán las multas establecidas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y la Ley de Verificación Administrativa, las cuales ascienden a entre 2 mil 20 pesos y 2 mil 886 pesos, además de un posible arresto de entre 25 a 36 horas.

