Juez libera a padres que abandonaron a su bebé en Tacubaya; los recapturan por un delito peor

En un giro dramático que expone las complejidades del sistema judicial, la pareja detenida por abandonar a su bebé de cuatro meses en calles de Tacubaya fue liberada por un juez, solo para ser reaprehendida por un delito mucho más grave segundos después de pisar la calle.

Inicialmente acusados de un robo que no se pudo acreditar, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX corrigió el rumbo y ejecutó una nueva orden de aprehensión, esta vez por tentativa de homicidio, contra Mario “N” y Maria “N” por el abandono del menor.

¿Por qué liberaron a la pareja que abandonó a bebé en Tacubaya?

Durante la audiencia inicial celebrada en las salas orales del Reclusorio Oriente, el Ministerio Público imputó a la pareja por un presunto delito de robo; sin embargo, la fiscalía no logró presentar las pruebas suficientes para que el juez considerara legal la detención por dicho ilícito, por lo que ordenó su “inmediata liberación”.

Notablemente, en esa primera audiencia, la FGJ no presentó cargos por el abandono del bebé, el hecho que originalmente había causado la indignación pública y motivado su captura.

La pareja que abandono al bebé calles de Tacubaya, alcaldía #MiguelHidalgo, fueron reaprehendidos, luego de una audiencia en la que los dejaron libres por el delito de robo.



Afuera del Reclusorio Oriente eran esperados por policías quienes los detuvieron de nuevo, pero por el… pic.twitter.com/lVqGqlXXts — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

Recapturan a pareja tras salir de prisión: Tentativa de homicidio

La libertad de la pareja duró apenas unos segundos. Afuera del Reclusorio Oriente ya los esperaba un equipo de policías de investigación, quienes, con una nueva orden de aprehensión en mano, los detuvieron nuevamente.

Esta vez, la acusación fue directa y contundente: tentativa de homicidio, por haber puesto en riesgo la vida de su hijo de cuatro meses al abandonarlo en la vía pública.

Te puede interesar: Una crisis silenciosa: Abandono de bebés en México se dispara 70%; CDMX y Edomex son focos rojos

El caso del bebé de Tacubaya: Abandonado por padres drogados

El caso que originó estas detenciones ocurrió el pasado fin de semana, cuando policías de la SSC encontraron a un bebé de cuatro meses sobre una frazada en la avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya. El menor presentaba hipotermia y fue trasladado de urgencia a un hospital pediátrico, donde se reporta estable.

#OpiniónFIA | "¿Qué carajos tienes en la cabeza para abandonar a un bebito de cuatro meses en la calle?"



Así fue como hallaron a un pequeño con principios de hipotermina; los responsables fueron detenidos: "Todo el peso de la ley. Qué poca madre y qué poco padre".



📹 @Radiohen pic.twitter.com/nEa75q0Jn3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025

Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia, la policía identificó y detuvo a los padres, Isabel “N” y Juan “N”, de 27 años, quienes admitieron haber abandonado al niño porque “estaban drogados”.

El caso de Tacubaya es un reflejo de una crisis nacional. Según datos oficiales, el abandono de bebés en México aumentó un 70% entre 2017 y 2023. La Ciudad de México, el Estado de México y San Luis Potosí son considerados “focos rojos”, concentrando el 65% de los incidentes.