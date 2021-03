Dejan en libertad provisional a Josep María Bartomeu

Josep María Bartomeu, ex presidente del FC Barcelona, fue puesto en libertad condicional este martes, tras pasar la noche en prisión y haber tenido una primera comparecencia ante el juez, por una investigación sobre corrupción e irrgularidades al frente de la institución catalana.

De acuerdo con medios españoles, tanto Bartomeu como su mano derecha en el club, Jaume Masferrer, usaron su derecho a no hacer ningún comentario en la corte.

Formalmente, el club no ha sido acusado en el llamado “Barsagate”, escándalo que estalló durante el mandato de Bartomeu, y en el que se señaló que el ex presidente pagó a la agencia I3 Ventures para crear campañas de desprestigio en contra de miembros del club que no eran afines a las políticas de Bartomeu, incluidos los futbolistas Lionel Messi y Gerard Piqué.

Reportes señalaron que los funcionarios judiciales levantaron el secreto del caso, por lo que los acusados tendrán acceso a las pruebas reunidas por las autoridades antes de volver a presentarse ante el tribunal.

Te puede interesar: EUA y UE imponen sanciones a Rusia por la detención de Alexei Navalny

COMENTARIOS DESDE EL BANQUILLO

Por su parte, Ronald Koeman, entrenador del Barcelona contratado por Bartomeu, se limitó a mencionar que los hechos recientes no ayudan a la imagen del club.

“Tenemos que esperar y ver qué pasa. Todo lo que podemos hacer es concentrarnos en nuestro trabajo”, afirmó el entrenador holandés.

Además de Bartomeu y Masferrer, fueron detenidos dos ex directivos más, aunque no se ha dado a conocer el estatus del resto de las personas arrestadas durante la redada policial que visitó las instalaciones del club durante la mañana del lunes.

Las detenciones se produjeron a menos de una semana de que el club celebre elecciones presidenciales, que tienen como candidatos a Víctor Font, Toni Freixa y Joan Laporta, quien ya fue presidente del club blaugrana, consiguiendo una de las épocas más exitosas en la época del club durante su gestión.

Además de la crisis institucional que enfrenta el club blaugrana, también se enfrenta a una deuda financiera por más de mil 100 millones de euros, adquirida principalmente durante la pandemia de coronavirus.

Te puede interesar: Comic Con 2021: Será virtual y solo de tres días