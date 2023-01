Liga MX: Los resultados y la tabla tras la Jornada 2 del Clausura 2023

La Liga MX sigue su camino y ya concluyó la segunda jornada del Clausura 2023, una que mantiene a los Tigres de Diego Cocca en la cima de la clasificación tras dos goleadas en sus primeros compromisos; mientras que en el fondo se ubican Mazatlán y Necaxa con cero puntos cosechados. A continuación te presentamos cuáles fueron los resultados de la fecha 2, cómo quedala tabla y el calendario rumbo a la siguiente semana.

Los resultados de la Liga MX tras la jornada 2 del Clausura 2023:

La jornada 2 comenzó el viernes y dejó como resultados destacados las goleadas de Tigres a Pachuca y de Santos a Pumas; los partidazos entre Cruz Azul vs Monterrey y Toluca vs América, además del debut de Atlas tras los problemas en su estadio y la lesión de Alexis Vega vs San Luis.



Atlas 2-1 Mazatlán

San Luis 0-0 Chivas

Puebla 2-0 Querétaro

Cruz Azul 2-3 Monterrey

2-3 Juárez 3-0 Tijuana

Toluca 2-2 América

Santos 3-0 Pumas

Tigres 4-1 Pachuca

4-1 Pachuca León 2-1 Necaxa

¿Cómo queda la tabla de la Liga MX tras la Fecha 2?

Tras estos resultados, la Liga MX mantiene en la punta de la clasificación a Tigres, seguido por San Luis y Chivas con cuatro puntos; mientras que el América sigue sin ganar, y tanto Mazatlán como Necaxa se ubican en el fondo de la tabla con pleno de derrotas.



Tigres | 6 puntos San Luis | 4 puntos Chivas | 4 puntos Juárez | 3 puntos Pachuca | 3 puntos Atlas | 3 puntos * León | 3 puntos * Monterrey | 3 puntos Santos | 3 puntos Puebla | 3 puntos Pumas | 3 puntos América | 1 punto Toluca | 1 punto * Cruz Azul | 1 punto Querétaro | 1 punto Tijuana | 1 punto Mazatlán | 0 puntos * Necaxa | 0 puntos

* Equipos con un partido pendiente debido a los compromisos pospuestos en la Fecha 1 del Clausura 2023.

🚨¡Buenas noticias!🚨



Alexis Vega ya salió de la clínica dónde le realizaron los estudios de la rodilla; se descartó una lesión en ligamentos.



No tardarán en dar a conocer el comunicado.#AztecaDeportes #FuerzaVega #Chivas pic.twitter.com/ETdA9RiZur — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 16, 2023

¿Cuándo empieza la fecha 3 de la Liga MX?

La fecha 3 del Clausura 2023 comenzará el próximo viernes 20 de enero, día en el que habrán dos compromisos: Mazatlán vs. Santos Laguna y Tijuana vs. Tigres.

Esta jornada tendrá como partidos clave el regreso del América al Estadio Azteca vs Puebla, en busca de su primera victoria del torneo; la reedición de la final en el 2006 Guadalajara vs. Toluca; y el duelo de históricos de antaño entre Necaxa vs. Cruz Azul.