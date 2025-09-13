Sube la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; ya son 13

Al corte de las 10:00 horas de este sábado 13 de septiembre, la Secretaria de Salud de la CDMX reporta el fallecimiento de dos personas más, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta a causa de la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

Aumenta a 13 el número de fallecidos por la explosión de la pipa



La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha actualizado la cifra de víctimas mortales por la explosión de la pipa de gas.



Al corte de las 10:00 horas, se han confirmado 13 personas fallecidas, tras el… https://t.co/sUVLWTM6fn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

La explosión de una pipa en Iztapalapa, ocurrida la tarde del 10 de septiembre, alteró la cotidianidad de la Ciudad de México. El siniestro dejó al descubierto un marcado contraste entre el apoyo y la unión mostrados por la comunidad y las dolorosas historias de las víctimas que no lograron sobrevivir.

Lista completa de fallecidos y víctimas

Censo de Hospitalizados

Acosta Romero, Erik Vicente: 33 años, masculino. Hospital General Rubén Leñero.

46 años, masculino. Hospital General Rubén Leñero. Cano Maldonado, Santiago Daniel: 16 años, masculino. Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez”.

Pacientes en Observación

Gaël: Se corrobora su identidad con Yael González Aranda.

Se corrobora su identidad con Yael González Aranda. Jaqueline: Su identidad se corrobora con Jaqueline Bertha.

Su identidad se corrobora con Jaqueline Bertha. Franco Madrigal Adolfo: Se confirma identidad con este nombre.

Pacientes Dados de Alta

Sánchez Gil, Fredi: 21 años, femenino. CMN La Raza Hospital General Servicio de Urgencias.

Personas Fallecidas