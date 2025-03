¿Jalisco o Tamaulipas? Los estados con más fosas clandestinas en México en los últimos años

México enfrenta un problema sin precedentes y de una magnitud enorme, pues hoy en día, la cifra de desaparecidos supera las 100 mil personas y, lamentablemente, muchos de estos seres extraviados terminan en las cada vez más comunes fosas clandestinas.

Lo que se encontró en Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, fue aterrador, pero no fue algo desconocido para los colectivos de búsqueda que se dedican a buscar a sus familiares, quienes muchas veces aparecen enterrados, otras veces calcinados y casi siempre desvanecidos en una estadística opaca, sin certidumbre y aterradora.

Aunque las cifras exactas pueden variar dependiendo de la fuente, hasta abril de 2023 se habían reportado alrededor de 2 mil 863 fosas clandestinas en todo el país, según un mapa publicado por la Secretaría de Gobernación, pero que, de un momento a otro, dejó de actualizar sus estadísticas.

De manera oficial, hoy México es ignorante respecto al total de fosas clandestinas halladas en México, por lo que el esfuerzo de colectivos de búsqueda, en especial el de las Madres Buscadoras, funcionan como el principal impulso para intentar darle luz a las familias de las personas que han desaparecido en el país.

¿Cuántas fosas clandestinas hay en México?

Con el gran asterisco de no tener cifras del Gobierno de México, las cuales deberían estar sustentadas en datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y apoyadas en otras como el Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, y también del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hoy queda apoyarnos en organizaciones civiles que hacen un esfuerzo mayúsculo por vislumbrar la atrocidad.

De acuerdo con la última actualización por parte de la organización A Dónde Van Los Desaparecidos, publicada en octubre de 2023, hay un total de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país.

¿Cuáles son los estados con más fosas clandestinas en México?

Según los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNM), actualizados en abril de 2023, Veracruz encabeza la lista nacional de entierros ilegales, con un total de 668, con el pico más alto encontrado en el 2016, con 161 fosas encontradas en un solo año.

En segundo lugar se encuentra Tamaulipas, con un total de 554 fosas clandestinas, con su año más grave en el 2011, cuando se registraron 81 zonas de entierros ilegales en la entidad; le siguió Guerrero, con 498 fosas y su peor año en 2019, con 99 registradas.



Veracruz... 668 fosas clandestinas Tamaulipas... 554 fosas clandestinas Guerrero... 498 fosas clandestinas Sinaloa... 484 fosas clandestinas Chihuahua... 415 fosas clandestinas Colima... 351 fosas clandestinas Zacatecas... 349 fosas clandestinas

Estas cifras pueden dar un panorama de la crítica situación en México; sin embargo, hoy se pueden decir que están alejadas de la realidad, con un año y medio de por medio en el que han sido halladas decenas de fosas clandestinas en otros puntos, como Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California Sur e incluso en la Ciudad de México.