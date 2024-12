Llegada de Trump a la Casa Blanca pone en alerta a personas migrantes; “tenemos que sacarlas”

En menos de un mes la amenaza podría convertirse en condena. Los sentenciados podrían ser hasta 11 millones de personas que ingresaron recién, o quizá hace varios años, de manera ilegal a Estados Unidos .

La promesa se repitió tantas veces durante la campaña de Donald Trump, que terminó por convertirse en el mantra del ala más conservadora del Partido Republicano y el 20 de enero próximo, cuando Trump tome por segunda vez la Casa Blanca, se podría dar el golpe del martillo en el estrado.

Avanza caravana migrante

Donald Trump advierte sacar a migrantes de Estados Unidos

“Empezaremos con los criminales y tenemos que hacerlo y luego empezaremos con otros y veremos cómo va. Tenemos personas que han asesinado a numerosas personas en nuestras calles y en nuestras granjas y tenemos que sacarlas de nuestro país”, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

El mazazo social, pero sobre todo económico, lastimaría como boomerang a los mismos que apoyaron la expulsión masiva de migrantes , por eso el miedo ya se respira en el aire.

“Más espacios para camas para no tener que liberar a la gente. No se debería liberar y más agentes del ICE para deportar a la gente que representa una amenaza para nuestro país y que no debería estar aquí para empezar”, Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur.

Estudiantes protegidos por DACA, entre los afectados

Entre las víctimas directas hay más de medio millón de estudiantes protegidos por el sistema de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia: el DACA.

Niños y jóvenes que llegaron al país hace tanto tiempo que ya ni siquiera reconocen a otra nación como propia. Decenas de colegios y universidades ya aseguraron que no los dejarán solos y que, de manera voluntaria, nunca compartirán sus datos personales o estatus migratorio.

¿Pero qué pasa si deben hacerlo involuntariamente? Desde hace semanas, diversas instituciones educativas le pidieron a los alumnos migrantes que regresen de las vacaciones de invierno antes del dead line, de la fecha límite del temible 20 de enero del 2025.

“Nuestra recomendación es la misma, si eres daca y puedes viajar, si tienes TPS y puedes viajar, regresa a estados unidos antes del 20 de enero”, Neils Frenzer, profesor de Derecho.

Trump va contra permanencia de delincuentes

El objetivo es evitar que se les impida entrar al país en cuanto Trump tome el poder. Y posiblemente firme un decreto como el que impuso en su primer episodio al frente de los estados unidos, cuando en enero del 2017, le prohibió la entrada a ciudadanos de diversas nacione s a las que calificó de terroristas.

“Ahora bien, los dreamers vendrán más tarde y tenemos que hacer algo con ellos porque son personas que llegaron aquí siendo muy jóvenes y muchos de ellos son personas de mediana edad que ni siquiera hablan el idioma de su país. Y sí, vamos a hacer algo con los dreamers, dijo Trump

El presidente electo asegura que la guillotina migratoria cortará primero la permanencia ilegal de los delincuentes, pero la historia de su anterior mandato cuenta que tras ir por ellos buscará alcanzar a los demás...

A esos cientos de miles de estudiantes, niños y jóvenes, que serán perseguidos solo por crecer en un país que según la mayoría demostrada en noviembre pasado no los reconoce como estadunidenses.