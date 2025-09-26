Logo InklusionSitio accesible
¿Dónde está lloviendo hoy CDMX viernes 26 de septiembre de 2025?

¡Tómalo en cuenta! El pronóstico de este viernes establece lluvias fuertes e intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la CDMX.

Lluvias en CDMX hoy 15 de agosto de 2024|Twitter/SkyAlertStorm
Escrito por: Iván Ramírez
La tarde de este viernes 26 de septiembre se reporta la presencia de lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX). El gobierno activó la Alerta Amarilla en algunas alcaldías.

Lluvias en CDMX: activan Alerta Amarilla en alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó este viernes en su cuenta de X que se activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo

¿Cuál es pronóstico del clima hoy viernes en CDMX?

El reporte indica que esta tarde el ambiente continuará caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México. Se pronostican lluvias fuertes e intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la capital del país.

