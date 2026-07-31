VIDEO | ¿Quién es “El Yukito”, el detenido por la Marina en Sinaloa? Descubren nexos con “Chapo Isidro”

Luego de la captura de Ramón Ángel "N", "R1", presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, se dio a conocer la detención de un hombre apodado "El Yukito".

Aunque este sujeto no guarda relación con el caso del asesinato del político, fue aprehendido y se descubrió que también es un supuesto criminal ligado a un cártel.

Así fue el operativo para detener a Rosario Fidel, alias 'El Yukito', en un rancho de El Zapote de los Cázarez, municipio de Mocorito. Es identificado como presunto operador de un grupo criminal de Guasave e hijo de 'El Yuko', señalado como presunto socio de 'El Chapo Isidro'. pic.twitter.com/vGl06xHEKb — quiero tv (@quierotv_gdl) July 31, 2026

¿Quién es "Yukito", hombre ligado con otro cártel mexicano?

El detenido fue identificado como Rosario Fidel "N", alias "El Yukito" y/o "Yukito", presuntamente relacionado con la estructura criminal Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro".

Elementos de la Secretaría de Marina lo detuvieron este 30 de julio de 2026 a las 15:15 horas en Zapote de los Cázares, perteneciente al municipio de Mocorito en el estado de Sinaloa.

Lo trasladaron ante la Fiscalía en Sinaloa para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, sin embargo, los motivos de su captura se han reservado.

🚨🚨🚨Zapote de los Cázares -Sinbaloa-



Ayer los Equipos cayeron en bola a una bonita Quinta, y se llevaron a un malandro de abolengo, con él fueron apergollados unos 18 o 19 mañosos.



-Rosario Fidel "El Yukito"



"El Yukito" es hijo de Fredy "El Yuko o 09" Angulo Soto, y nieto… pic.twitter.com/3sun9DihZM — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 31, 2026

Buscan a "El Chapo Isidro": ofrecen recompensa por él

Durante más de una década, Fausto Isidro habría sido uno de los principales rivales del Cártel de Sinaloa.

Fue incluido en febrero de 2025 a la lista de los diez fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Lo apodan “El Chapo Isidro”, “Chapo Isidro”, “Chapito Isidro”. Nació

el 19 de junio de 1982 y actualmente se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para quien dé información para detenerlo, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Así opera "El Chapo Isidro" con peligroso grupo con aviones

"Chapo Isidro" es presunto líder del grupo Meza Flores, organización fuertemente armada y violenta.

Quienes la integran han participado en tiroteos, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio.

Además tiene el control de rutas clave para mover drogas, así como narcolaboratorios y enviarlas en aviones, embarcaciones marítimas y camiones con remolque a Estados Unidos.

Por más de 20 años su grupo ha sido responsable del contrabando de varias toneladas de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos.

También se le atribuye el homicidio de policías de Sinaloa, militares y agentes, así como de numerosos miembros de otras organizaciones criminales que operan en México.