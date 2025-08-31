Alerta por fuertes lluvias y calor extremo: clima en México 31 de agosto 2025

¿Cuál será el clima en México este domingo 31 de agosto de 2025? Consulta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que se pronostica para el fin de semana.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional contempla que se registren fuertes lluvias en algunas zonas del país, mientras que en otros puntos habrá altas temperaturas. Así será el pronóstico el último día de agosto.

Clima en México 31 de agosto 2025

Para mañana, un sistema frontal se extenderá sobre la frontera noreste del territorio nacional, originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas y posibles torbellinos en Coahuila, así como chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras que, el monzón mexicano y divergencia en altura, propiciarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Nayarit; fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango; así como intervalos de chubascos en Baja California.

Por su parte, la onda tropical núm. 28 se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el centro de México, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de posibles granizadas en el centro y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Guerrero.

La onda tropical núm. 29 se desplazará sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, finalizará la onda de calor en Coahuila, Nuevo León y Oaxaca. Finalmente, la onda tropical núm. 27 continuará desplazándose hacia el oeste, dejando de afectar al país.

Clima en CDMX domingo 31 de agosto 2025

En el Valle de México, durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo nublado con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex); dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

