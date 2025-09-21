Se activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias en CDMX; alcaldías en riesgo de inundaciones hoy

Otro domingo con fuertes lluvias en gran parte de la CDMX. Lo que obligó a que este 17 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activara la Alerta Amarilla en diversas demarcaciones.

Debido a los problemas recientes, como encharcamientos y baches, se espera que en vialidades importantes se registren afectaciones al tránsito.