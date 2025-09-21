Se activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias en CDMX; alcaldías en riesgo de inundaciones hoy
¡Otra vez se cae el cielo! Lluvias y granizo afectan gran parte de la CDMX este domingo 21 de septiembre; en FIA te contamos las zonas que debes evitar.
Otro domingo con fuertes lluvias en gran parte de la CDMX. Lo que obligó a que este 17 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activara la Alerta Amarilla en diversas demarcaciones.
Debido a los problemas recientes, como encharcamientos y baches, se espera que en vialidades importantes se registren afectaciones al tránsito.
Afectaciones viales en Av. Constituyentes por encharcamientos
¡Tómalo en cuenta! Hallarás encharcamientos sobre Av. Constituyentes y Pedro Antonio Santos, en la colonia San Miguel Chapultepec, II Secc. Considera reducir la velocidad para evitar accidentes, así como para no afectar al peatón.
#PrecauciónVial | Hallarás encharcamiento sobre Av. Constituyentes y Pedro Antonio Santos, col. San Miguel Chapultepec, II Secc., @AlcaldiaMHmx. Encienda sus luces y guarde distancia.@SEGIAGUA #Tlaloque 2025 pic.twitter.com/MYOG3y4TVz— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 21, 2025
¿En qué zonas de CDMX está lloviendo hoy 21 de septiembre?
En gran parte de la Ciudad de México se registran lluvias moderadas a fuertes. Circula con precaución, ya que se esperan encharcamientos.
Encharcamientos en Barranca del Muerto
Tras las lluvias de esta tarde, se registran encharcamientos en Barranca del Muerto, Rómulo O’Farril, y Segundo Piso de Periférico, de la alcaldía Álvaro Obregón.
#PrecauciónVial | Por encharcamiento sobre Barranca del Muerto, Rómulo O'Farril, y Segundo Piso de Periférico, alcaldía Álvaro Obregón. Extrema precauciones al conducir.@SEGIAGUA #Tlaloque2015 pic.twitter.com/v48uHJdZe3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 21, 2025
¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla?
Todas las alcaldías de la CDMX activaron la Alerta Amarilla este domingo, ya que se prevé que las lluvias continúen hasta las 22:00 horas, con acumulaciones de entre 15 y 22 milímetros en distintas zonas de la ciudad.
Ojos en: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 21/09/2025, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #PronósticoDelTiempo #OperativoLluvias2025 #Tlaloque pic.twitter.com/wI2BJa5IRC— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 21, 2025