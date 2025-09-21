Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Se activa Alerta Amarilla por fuertes lluvias en CDMX; alcaldías en riesgo de inundaciones hoy

¡Otra vez se cae el cielo! Lluvias y granizo afectan gran parte de la CDMX este domingo 21 de septiembre; en FIA te contamos las zonas que debes evitar.

Notas
Seguridad
Escrito por: Iveth Ortiz
Compartir nota
lluvias CDMX hoy 17 de septiembre
¡No te olvides de cargar con tu paraguas!|@OVIALCDMX

Otro domingo con fuertes lluvias en gran parte de la CDMX. Lo que obligó a que este 17 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activara la Alerta Amarilla en diversas demarcaciones.

Debido a los problemas recientes, como encharcamientos y baches, se espera que en vialidades importantes se registren afectaciones al tránsito.

EN VIVO

Afectaciones viales en Av. Constituyentes por encharcamientos

¡Tómalo en cuenta! Hallarás encharcamientos sobre Av. Constituyentes y Pedro Antonio Santos, en la colonia San Miguel Chapultepec, II Secc. Considera reducir la velocidad para evitar accidentes, así como para no afectar al peatón.

¿En qué zonas de CDMX está lloviendo hoy 21 de septiembre?

En gran parte de la Ciudad de México se registran lluvias moderadas a fuertes. Circula con precaución, ya que se esperan encharcamientos.

lluvias-en-tiempo-real-cdmx

Encharcamientos en Barranca del Muerto

Tras las lluvias de esta tarde, se registran encharcamientos en Barranca del Muerto, Rómulo O’Farril, y Segundo Piso de Periférico, de la alcaldía Álvaro Obregón.

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla?

Todas las alcaldías de la CDMX activaron la Alerta Amarilla este domingo, ya que se prevé que las lluvias continúen hasta las 22:00 horas, con acumulaciones de entre 15 y 22 milímetros en distintas zonas de la ciudad.

Ojos en: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Pronóstico del tiempoClima en México

Notas