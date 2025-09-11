¡No solo humanos! Rescatan a un perro y una paloma tras explosión de Iztapalapa

La tragedia ocurrida este 10 de septiembre en Iztapalapa, tras la explosión de una pipa de gas a la altura del Puente de la Concordia, no solo dejó víctimas humanas. Entre la emergencia, también se reportaron animales afectados por el estallido, lo que amplía la magnitud del impacto del siniestro.

De acuerdo con información de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante los recorridos en la zona se localizaron dos animales heridos: una paloma con quemaduras y un perro con lesiones en el hocico. Ambos fueron trasladados para recibir atención veterinaria especializada.

Brigada de Vigilancia Animal localiza animales heridos en la explosión

La oficial Mónica Ballesteros, integrante de la brigada, confirmó que se mantiene un operativo especial para identificar a más animales que pudieran haber resultado afectados.

“Estamos haciendo un recorrido para ver si encontramos animales lesionados. Llevamos dos: una paloma quemada y un perrito solamente con la nariz quemada. Lo encontramos deambulando, traía la nariz lastimada y está visiblemente nervioso, pero fuera de eso parece que no tiene otra lesión”, señaló.

💔🚨 ¡Toda vida importa! Tras la #explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX salvó a un perrito y una paloma con quemaduras, los cuales estarán en resguardo



Tanto la paloma como el perro fueron trasladados a las instalaciones de la brigada en Xochimilco, donde recibirán valoración médica y tratamiento. El hallazgo resalta la importancia de considerar también a los animales en situaciones de desastre, dado que suelen quedar expuestos sin posibilidad de resguardo.

Víctimas por explosión en Iztapalapa sube a 70 heridos y 3 muertos

El accidente ocurrió cerca de las 14:20 horas, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas se volcó sobre el Puente de la Concordia, provocando una explosión que generó una gran columna de fuego visible a varios kilómetros. Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud de las llamas y la onda expansiva.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, serán las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX quienes determinen las causas del percance. Hasta el momento se reportan 70 personas lesionadas y al menos tres fallecimientos, además de decenas de vehículos afectados por el siniestro.

¿Qué pasó con los animales heridos en la explosión de la pipa de gas?

La Brigada de Vigilancia Animal destacó que su labor se coordina con bomberos, paramédicos y otras corporaciones para ampliar los recorridos de búsqueda. El objetivo es asegurar que ningún ser vivo quede sin recibir apoyo tras un accidente de esta magnitud. “Nos pusimos ya en comunicación con todos los equipos de emergencia en el punto”, agregó Ballesteros.