La tragedia llegó a una casa en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX). Un incendio acabó con la vida de una señora de la tercera edad.

Este jueves 5 de marzo de 2026 se registró un incendio en un domicilio ubicado en la calle Santo Tomás, esquina con San Felipe, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula.

Niño de 4 años intentó salvar a señora de la tercera edad de incendio en CDMX

La víctima, una mujer de aproximadamente 64 años de edad, perdió la vida al interior de una habitación de aproximadamente un metro por un metro cuadrado donde se encontraba cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, un menor de edad de aproximadamente cuatro años intentó ayudarla para salvarle la vida; sin embargo, debido a su corta edad, no logró abrir la puerta.

Puerta estaba atorada y señora no pudo ser salvada

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegó al lugar de los hechos y también trató de rescatarla; no obstante, los esfuerzos fueron inútiles, ya que la puerta se encontraba atorada.

Posteriormente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar el siniestro. Los bomberos recibieron el reporte de un incendio en la colonia Santa Úrsula.

Confirman muerte de mujer tras incendio en CDMX

Juan Manuel Pérez Cova, director general de los bomberos de la CDMX, informó a través de su cuenta de X que una persona perdió la vida dentro de la casa.

"Informo que atendimos el incendio en una vivienda ubicada en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. El fuego ya se encuentra extinguido. En el lugar, lamentablemente, se reporta una persona que perdió la vida", escribió.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Informo que atendimos el incendio en una vivienda ubicada en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. #AlMomento, el fuego ya se encuentra extinguido. En el lugar, lamentablemente, se reporta una persona que perdió la vida. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/UjtFIz5Hvd — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 5, 2026

