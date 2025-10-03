Dron capta a falsos servidores públicos que entraban a robar casas en Edomex

Un hombre y una mujer fueron detenidos al ser señalados como presuntos responsables de robo en el Estado de México (Edomex), pero un dron los captó y pudieron ser arrestados.

Las investigaciones de las autoridades indican que los probables responsables operaban engañando a sus víctimas para entrar a sus domicilios y robar.

Dron capta a pareja de ladrones en Edomex

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), luego del sobrevuelo de un dron, los oficiales visualizaron cuando las dos personas tocaban puertas.

Al contar con la información visual, los policías detuvieron a dos personas probables implicadas en los delitos de abuso de confianza y robo.

Ladrones fingían ser servidores públicos para robar en Edomex

El reporte de SSEM menciona que, al parecer, los detenidos se hacían pasar por servidores públicos de un programa federal para acceder a domicilios e información sensible de ciudadanos.

La información menciona que una mujer fue víctima de robo en su casa en calle Privada de Morelos, en la colonia San Francisco Coaxusco, en el municipio de Metepec, el 25 de septiembre pasado.

La víctima llamó al número de emergencia 911 y personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) tuvo conocimiento del robo.

De acuerdo con la ciudadana, un hombre tocó a su puerta y al simular ir de un programa del gobierno federal, le permitió el ingreso a su domicilio; sin embargo, posteriormente se percató que su cartera con aproximadamente 10 mil pesos ya no se encontraba.

Identifican vehículo usado en robos en Edomex

Operadores del C5 realizaron el análisis videográfico e identificaron al probable responsable, así como el vehículo de la marca Volkswagen Gol, color azul, modelo 2017, en el que se transportaba.

La información obtenida fue ingresada a plataformas institucionales y el sistema de Arcos Carreteros arrojó diferentes cruces posteriores al hecho.

Derivado de ello, se efectuó un cerco virtual para dar seguimiento en tiempo real al automóvil, lo que permitió ubicar que se movía por un fraccionamiento, en avenida Antonio Pliego V, en la colonia Bosques Ica Residencial, en el municipio de Zinacantepec.

No obstante, personal del C5 detectó que los probables responsables, cambiaron de vehículo a un Ford Escort azul, el cual también fue seguido.

Policías recibieron la alerta y a través del uso de un dron, efectuaron un sobrevuelo y observaron en calle Miguel Hidalgo, en el Barrio de Guadalupe, en el municipio de San Mateo Atenco, a un hombre y a una mujer que tocaban puertas en las inmediaciones y quienes al parecer dejaron la unidad estacionada en la zona.

Los oficiales les marcaron el alto y detuvieron a Raquel “N” de 51 años y Ricardo “N” de 50 años, quienes fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.