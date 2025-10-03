Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Incendian patrulla en Toluca durante protestas del 2 de octubre

Durante la marcha del 2 de octubre en Toluca, un grupo incendió una patrulla y siete periodistas resultaron lesionados; CODHEM inició investigación.

Queman-patrulla-en-Toluca-durante-marcha-del-2-de-octubre.jpg
Queman patrulla en Toluca durante marcha del 2 de octubre|Conecte Edomex
Notas
Estados
Escrito por: Oscar Morales

Con información de: Maricruz Rivera / Azteca Estado de México

Compartir nota

Incendian patrulla durante las manifestaciones conmemorativas de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, en la zona de Rectoría, en Toluca, Estado de México.

El hecho ocurrió sobre la calle Simón Bolívar, en la esquina con Gómez Farías y Sor Juana Inés de la Cruz, donde los manifestantes le prendieron fuego a la unidad oficial en medio de la protesta. La situación provocó una movilización inmediata de elementos policiacos y cuerpos de emergencia para sofocar el incendio y controlar el ambiente de violencia que se desató.

Siete reporteros resultaron lesionados en Marcha del 2 de octubre en Toluca

De acuerdo con los primeros reportes, siete periodistas que cubrían la marcha resultaron lesionados durante los disturbios. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la gravedad de sus heridas, pero organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos han manifestado preocupación por la seguridad de comunicadores en este tipo de coberturas.

Este saldo de personas heridas incrementó la tensión en el centro de la ciudad y generó afectaciones a la circulación vehicular, ya que varias calles tuvieron que ser cerradas temporalmente para permitir las labores de seguridad y emergencia.

Autoridades refuerzan operativos en Toluca

El Ayuntamiento de Toluca informó que se mantendrán operativos preventivos en los alrededores del centro histórico con el fin de evitar más incidentes a lo largo de la jornada de movilizaciones.

Aunque no se ha confirmado el número de detenidos, las autoridades locales hicieron un llamado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica, recordando que la conmemoración del 2 de octubre es un ejercicio de memoria histórica y no debe convertirse en actos de violencia.

CODHEM abre investigación por posibles violaciones a derechos humanos en Toluca

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) anunció que abrió de oficio la investigación CODHEM/TOL/441/2025, derivada de los hechos ocurridos en el centro de la capital mexiquense.

El organismo señaló que se advierten posibles violaciones a los derechos humanos en agravio de personas que ejercían su derecho a la libre manifestación, reunión y libertad de expresión. La investigación buscará esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de quienes participaron en las protestas.

EstadosEstado de MéxicoViolencia en México

Notas