Incendian patrulla en Toluca durante protestas del 2 de octubre

Incendian patrulla durante las manifestaciones conmemorativas de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, en la zona de Rectoría, en Toluca, Estado de México.

El hecho ocurrió sobre la calle Simón Bolívar, en la esquina con Gómez Farías y Sor Juana Inés de la Cruz, donde los manifestantes le prendieron fuego a la unidad oficial en medio de la protesta. La situación provocó una movilización inmediata de elementos policiacos y cuerpos de emergencia para sofocar el incendio y controlar el ambiente de violencia que se desató.

Siete reporteros resultaron lesionados en Marcha del 2 de octubre en Toluca

De acuerdo con los primeros reportes, siete periodistas que cubrían la marcha resultaron lesionados durante los disturbios. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la gravedad de sus heridas, pero organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos han manifestado preocupación por la seguridad de comunicadores en este tipo de coberturas.

En #Toluca, #policías municipales agredieron a algunos reporteros que cubrían las protestas del 2 de octubre.

Este saldo de personas heridas incrementó la tensión en el centro de la ciudad y generó afectaciones a la circulación vehicular, ya que varias calles tuvieron que ser cerradas temporalmente para permitir las labores de seguridad y emergencia.

Autoridades refuerzan operativos en Toluca

El Ayuntamiento de Toluca informó que se mantendrán operativos preventivos en los alrededores del centro histórico con el fin de evitar más incidentes a lo largo de la jornada de movilizaciones.

Aunque no se ha confirmado el número de detenidos, las autoridades locales hicieron un llamado a que las protestas se desarrollen de manera pacífica, recordando que la conmemoración del 2 de octubre es un ejercicio de memoria histórica y no debe convertirse en actos de violencia.

CODHEM abre investigación por posibles violaciones a derechos humanos en Toluca

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) anunció que abrió de oficio la investigación CODHEM/TOL/441/2025, derivada de los hechos ocurridos en el centro de la capital mexiquense.

El organismo señaló que se advierten posibles violaciones a los derechos humanos en agravio de personas que ejercían su derecho a la libre manifestación, reunión y libertad de expresión. La investigación buscará esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de quienes participaron en las protestas.