Van 20 fallecidos tras explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia, Iztapalapa

La Ciudad de México sigue de luto tras la devastadora explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El lamentable suceso, que ha conmocionado a la capital, ha dejado un saldo trágico que no deja de aumentar. En una actualización oficial de las 10:00 horas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) dio a conocer que la cifra de fallecidos subió a 20.

Un total de 31 personas permanecen bajo atención médica en diversos centros de salud de la ciudad. Además de que 33 personas que resultaron con lesiones menores tras el accidente en el Puente de la Concordia ya han sido dadas de alta, luego de recibir atención de primeros auxilios y verificar su estado de salud.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, al corte de la 10:00 hrs: pic.twitter.com/Reg2Ah84kw — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

*Información en desarrollo

