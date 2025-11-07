Elemento de la Pakal muere en accidente en carretera Tapachula-Puerto Madero tras intento de fuga

Un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal perdió la vida y cuatro personas más resultaron gravemente heridas, luego de un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a la altura de las instalaciones de Protección Civil.

Reo provoca fatal accidente sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes de la Policía Estatal trasladaban a un detenido cuando, presuntamente, intentó escapar en pleno trayecto.

Durante el forcejeo con los oficiales encargados del traslado, el conductor perdió el control de la unidad oficial donde iban a bordo, que terminó volcándose sobre el acotamiento y dando varias vueltas antes de estrellarse contra un poste de energía eléctrica.

Un elemento de la fuerza de reacción inmediata #Pakal murió, tres más resultaron heridos y un presunto detenido también resultó con heridas graves luego de que la unidad en la que viajaban se impactara contra un poste sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero, en #Chiapas



En el lugar del accidente murió el policía estatal que conducía el vehículo, mientras que los otros tres elementos de la corporación, así como el detenido, fueron trasladados de emergencia a un hospital de la zona debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades estatales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del percance y determinar si el intento de fuga del reo fue el detonante del fatal accidente.

Chocan patrullas de la Guardia Nacional

El pasado jueves 30 de octubre, un fuerte accidente obligó al cierre total de la Maxipista Mazatlán–Culiacán, a la altura del kilómetro 29, en la colonia Mármol de Salcido.

El percance involucró dos patrullas de la Guardia Nacional y un tráiler, lo que provocó que uno de los vehículos oficiales se incendiara, informó Protección Civil Sinaloa.

Se registró un fuerte choque entre dos vehículos de la Guardia Nacional y un tráiler de doble remolque en la autopista Mazatlán-Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que tres personas resultaron lesionadas

Las autoridades no confirmaron si había reportes de personas fallecidas o lesionadas, aunque de forma extraoficial se reportan al menos tres heridos. Los cuerpos de Protección Civil y bomberos acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y atender a los heridos.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, en el accidente se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos un tráiler de doble remolque y patrullas de la Guardia Nacional (GN).

