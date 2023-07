Luis E. Chazaro deja Comité Organizador de Frente Amplio por México por aspiración a CDMX en 2024

A partir de este lunes, el diputado del PRD, Luis E. Chazaro, dejo de ser parte del Comité de Organización de la elección para elegir a quien encabezara el Frente Amplio por México rumbo al 2024. Esto se debe a que buscara competir por la construcción del Frente en la Ciudad de México, es decir, por la Jefatura de Gobierno.

Luis Chazaro era representante del PRD ante el Comité Organizador y ahora la dirigencia perredista hará un nuevo nombramiento.

En conferencia de prensa, el legislador del PRD precisó que al dejar el Comité solo busca ser congruente y garantizar rectitud, certeza, transparencia y limpieza en el metodo que se diseñe para construir el Frente en la Ciudad de México, pues, aclaró que aspira a competir en igual de condiciones.

“He venido insistiendo que en la Ciudad de México debe haber un método sino similar muy parecido al de la Presidencia de la República. Me parece que en congruencia uno no puede ser juez y parte, porque un cargo como el de diputado y alcalde, pues, no riñe directamente, pero participar de la construcción del método y querer inscribirse al método, pues, si me parece un poco delicado”, reconoció.

Luis E. Chazaro, recomendó que los que aspiren a competir para ser responsable del Frente en la Ciudad de México y tengan cargos de dirección partidaria, deberían separarse, como la presidenta del PRD capitalino, Nora Arias, a fin de que nadie tenga ventaja en el proceso.

Luis E. Cházaro, llamó a PAN, PRI y PRD a definir reglas la construcción del Frente Amplio en CDMX

Hace unos días el diputados del PRD en, Luis E. Cházaro, llamó a las dirigencias del PAN, PRI y PRD a definir ya el método y las reglas para elegir a quien encabezara la construcción del Frente Amplio por México en la Ciudad de México rumbo al 2024. Plantea que esto sea antes de que AMLO destape a sus corcholatitas.

El legislador, uno de los que aspiran a competir por la jefatura de gobierno de la capital se pronunció por implementar un mecanismo similar al que se definió para elegir al responsable del Frente a nivel nacional.