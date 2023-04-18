Lula es elogiado por Rusia tras proponer conversaciones de paz para resolver conflicto en Ucrania

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue criticado el lunes por Estados Unidos por sus recientes comentarios en los que sugería que Occidente había estado "alentando" el conflicto al armar a Ucrania, mientras que fue elogiado por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, por su propuesta de entablar conversaciones de paz.

En una visita a Brasilia, Lavrov se reunió con Lula y agradeció a Brasil sus esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania. Pero un portavoz de la Casa Blanca acusó a Lula de "repetir como un loro la propaganda rusa y china sin fijarse en los hechos".

Lula se ha ofrecido como mediador en las conversaciones de paz para poner fin al conflicto de Ucrania, que comenzó cuando Rusia invadió el país vecino en febrero de 2022. Esa propuesta se basaba en la tradición brasileña de no intervención y diplomacia abierta.

También pidió que un grupo de países que no estén involucrados en la guerra entablen conversaciones de paz con Rusia y Ucrania. Señaló que "también tenemos que hablar con Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, tenemos que convencer a la gente de que la paz es el camino". Hasta ahora, entre las naciones occidentales, solo el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado la bienvenida a la iniciativa.

Lavrov dijo a los periodistas en Brasilia el lunes que Moscú estaba "agradecido a nuestros amigos brasileños por su clara comprensión de la génesis de la situación". "Estamos agradecidos por su deseo de contribuir a encontrar vías para solucionar esta situación", señaló.

💬 Serguéi Lavrov tras las negociaciones con Mauro Vieira:



🇷🇺🇧🇷 Nos une el deseo común de contribuir a la formación de un orden mundial multipolar más justo y verdaderamente democrático, basado en el principio de igualdad soberana de los Estados.



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Parar el suministro de armas: Lula

El presidente de Brasil también ha enfadado a muchos en Occidente con sus comentarios del fin de semana, cuando pidió a las potencias occidentales que dejaran de suministrar armas para la guerra. Los comentarios se produjeron poco después de su regreso de China, donde trató el asunto con el presidente chino Xi Jinping.

"Estados Unidos tiene que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz", dijo Lula en declaraciones a los medios emitidas por la televisión estatal.

John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo el lunes que los comentarios de Lula eran "simplemente equivocados" y erraban el tiro al "sugerir que Estados Unidos y Europa no están de alguna manera interesados en la paz, o que compartimos la responsabilidad de la guerra".

Kiev, Washington y otros aliados afirman que un alto el fuego ahora dejaría a Rusia en control de un territorio del que se apoderó por la fuerza, y Ucrania tiene derecho a buscar armas occidentales para expulsar a los invasores.