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Lula pide un “grupo de paz” para negociar acuerdo entre Ucrania y Rusia

Al finalizar su gira por Asia, Lula nuevamente propuso la creación de un grupo que ayude a buscar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Lula da Silva
Lula da Silva|REUTERS/Ueslei Marcelino

Escrito por: Fuerza Informativa Azteca

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a proponer el domingo la creación de un grupo de países no implicados en el conflicto entre Rusia y Ucrania para mediar por la paz, afirmando que había discutido el asunto con su par chino, Xi Jinping, a principios de esta semana.

"Creo que tenemos que sentarnos en una mesa y decir: 'ya basta, empecemos a hablar', porque la guerra nunca trajo ni traerá ningún beneficio a la humanidad", dijo Lula, que ha sido crítico con Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en el conflicto.

El presidente brasileño dijo a la prensa en Abu Dabi, donde terminó una gira en Asia, que estaba intentando reunir a un grupo de líderes que "prefieren hablar de paz antes que de guerra".

Citó a Xi y al presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quienes se reunió esta semana.

No alentar la guerra

Lula había dicho anteriormente que el grupo debía reunir a países que no "alentaran" la guerra, y añadió que había que convencer a las naciones que suministran armas de que dejen de hacerlo.

Estados Unidos y la Unión Europea han estado suministrando armas y otras ayudas a Ucrania desde que Rusia invadió el país vecino hace más de un año. Al parecer, Alemania pidió a Brasil a principios de año que también suministrara armas, pero Lula se negó.

Lula repitió que la decisión de iniciar la guerra fue "tomada por dos países", pareciendo culpar también a Ucrania, y añadió que poner fin a la guerra será más difícil, ya que habrá que persuadir a más naciones.

"Estamos intentando formar un grupo de países que no tengan ningún tasa de implicación con la guerra para hablar con Rusia y Ucrania, pero también con Estados Unidos y la UE, para convencer a la gente de que la paz es la mejor manera de establecer un proceso de conversación", dijo Lula.

Lula mantuvo una llamada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a principios de año. El lunes, su Gobierno recibirá en Brasilia al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Con información de agencias