Lula pide un “grupo de paz” para negociar acuerdo entre Ucrania y Rusia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a proponer el domingo la creación de un grupo de países no implicados en el conflicto entre Rusia y Ucrania para mediar por la paz, afirmando que había discutido el asunto con su par chino, Xi Jinping, a principios de esta semana.

"Creo que tenemos que sentarnos en una mesa y decir: 'ya basta, empecemos a hablar', porque la guerra nunca trajo ni traerá ningún beneficio a la humanidad", dijo Lula, que ha sido crítico con Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en el conflicto.

El presidente brasileño dijo a la prensa en Abu Dabi, donde terminó una gira en Asia, que estaba intentando reunir a un grupo de líderes que "prefieren hablar de paz antes que de guerra".

Citó a Xi y al presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quienes se reunió esta semana.

🇧🇷🇨🇳 El Presidente Lula en su visita a China: "Es preciso que los EEUU paren de incentivar la guerra y hablen de paz". Lula además ha pedido que cese el envío de armas y munición a Ucrania afirmando que el conflicto "sólo interesa a Putin y Zelensky".pic.twitter.com/tgjdiVgNMp — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 16, 2023

No alentar la guerra

Lula había dicho anteriormente que el grupo debía reunir a países que no "alentaran" la guerra, y añadió que había que convencer a las naciones que suministran armas de que dejen de hacerlo.

Estados Unidos y la Unión Europea han estado suministrando armas y otras ayudas a Ucrania desde que Rusia invadió el país vecino hace más de un año. Al parecer, Alemania pidió a Brasil a principios de año que también suministrara armas, pero Lula se negó.

Lula repitió que la decisión de iniciar la guerra fue "tomada por dos países", pareciendo culpar también a Ucrania, y añadió que poner fin a la guerra será más difícil, ya que habrá que persuadir a más naciones.

"Estamos intentando formar un grupo de países que no tengan ningún tasa de implicación con la guerra para hablar con Rusia y Ucrania, pero también con Estados Unidos y la UE, para convencer a la gente de que la paz es la mejor manera de establecer un proceso de conversación", dijo Lula.

Lula mantuvo una llamada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a principios de año. El lunes, su Gobierno recibirá en Brasilia al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Con información de agencias