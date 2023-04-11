El presidente brasileño Lula busca consolidar relaciones comerciales con China en visita oficial

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el lunes que en su viaje a China esta semana buscará consolidar la relación de Brasil con el gigante asiático. Además, el fortalezimiento de esta relación diplomática incluye una invitación al presidente chino, Xi Jinping, para una visita oficial a Brasil.

En una entrevista con Voz do Brasil, Lula explicó que la intención del viaje de esta semana es buscar inversiones chinas que ayuden a generar empleos y activos en el país. Esta visita oficial intentar allanar el camino para la venta de más productos brasileños.

"En China vamos a consolidar nuestra relación", afirmó el presidente Lula, quien dijo que el lazo se había "deteriorado" durante el Gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro.

"Intentaremos convencer a los chinos de que hagan más inversiones aquí, pero también intentaremos venderles aviones Embraer, intentaremos vender más soja, intentaremos vender más maíz, intentaremos vender más carne", explicó.

Sobre la invitación al presidente chino Xi Jinping, Lula dijo que además de mantener una conversación bilateral, pretende mostrar el país y proyectos de interés para el mandatario de China.

Boa noite. Amanhã cedo embarco para a China, em uma viagem de muito trabalho para fortalecermos relações com nosso maior parceiro comercial. Muito precisa ser feito para um país melhor. O que nós, governo e sociedade, podemos construir juntos? — Lula (@LulaOficial) April 11, 2023

¿Qué hará Lula durante su visita a China?

Lula viajará a China el martes 11 de abril. La visita oficial a China tuvo que ser aplazada luego de que el presidente Lula presentara un cuadro de bronconeumonía y una infección vírica que lo obligaron a guardar una semana de reposo y tomar medicamentos.

El día 12 llegará a Shanghái, para que el día 13 asista a la ceremonia oficial de toma de posesión de la expresidenta Dilma Rousseff como nueva jefa del Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de los BRICS, con sede en la ciudad china. Ese mismo día el presidente brasileño viajará a Beijing.

El mandatario de Brasil tiene previsto reunirse con Xi el viernes 14 de abril en la capital de China.

Lula says will invite Xi to Brazil as China trip approaches https://t.co/7xllGgcLzi pic.twitter.com/OJyxHz3U5H — Reuters (@Reuters) April 11, 2023

Comercio entre Brasil y China

China es el principal socio económico de Brasil desde 2009. Solo en 2022, el excedente en el comercio con Beijing de 157,000 millones de reales (30,000 millones de dólares).

En febrero 2023, Brasil exportó $5,100 millones de dólares e importó $3,710 millones desde China, resultando en un balance comercial positivo de $1,400 mil millones.

Entre los principales bienes exportados por Brasil están la soja, la carne, el petróleo y los productos extractivos. Por su parte, China exporta al país sudamericano dispositivos semiconductores, teléfonos, vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos y pesticidas.