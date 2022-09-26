Aumentan incendios en Amazonía brasileña durante septiembre

Los incendios en la selva amazónica de Brasil aumentaron en septiembre de 2022, lo que lo convirtió en el mes con más incendios en más de una década. Esto de acuero a los datos del Gobierno dados a conocer el lunes 26 de septiembre, luego de un incremento en la deforestación durante un año electoral.

La agencia nacional de investigación espacial INPE reportó 36,850 alertas de incendios en la Amazonía en lo que va de mes, un salto del 120% con respecto a septiembre del año pasado y el peor registro para cualquier mes desde septiembre de 2010, cuando el INPE emitió 43,933 alertas.

Con la nueva cifra, el total de alertas de incendios en lo que va del año ascendió a 82,872, superando las 75,090 registrados en todo 2021.

Los incendios en la Amazonía tienden a alcanzar su punto máximo en agosto y septiembre, considerados la temporada de incidentes forestales en la región, cuando las lluvias disminuyen y los ganaderos y agricultores suelen prender fuego a áreas selváticas deforestadas.

Este mes, sin embargo, ya se superaron el promedio de 32,110 incendios de septiembre, según datos satelitales del INPE que datan de 1998.

"Los incendios no son un fenómeno natural en la selva amazónica. Estas quemas están relacionadas con actividades humanas, muchas veces ilegales, y niveles de degradación que la hacen más susceptible a los incendios", dijo Mariana Napolitano, gerente científica de WWF-Brasil.

En agosto, los incendios ya habían sido los más altos del mes desde 2010. Los datos también mostraron que el mes pasado se despejaron 1,661 kilómetros cuadrados en la Amazonía, un aumento de 81% con respecto al mismo período en 2021.

🔥🔥🔥BRASIL🇧🇷second in World Ranking of MPXV

after spreading like wildfire since June 15th [1st case]



🚩top incidence in South America

🇧🇷 7.115 cases📈+700% in 2 months

🌎67.167 total cases

🚩highest growth in the World last weeks

🚩ranking leaders: São Paulo & Rio Janeiro pic.twitter.com/D5Yr16u9XQ — beatrice (@beattrice_) September 23, 2022

Medio ambiente y elecciones

Los brasileños votarán el 2 de octubre para decidir si otorgan un segundo mandato al presidente Jair Bolsonaro, quien ha revertido las protecciones ambientales hasta causar que la deforestación en la Amazonía se eleve a un máximo de 15 años.

"Brasil fue una vez una referencia mundial en el monitoreo de los bosques nacionales, pero lamentablemente las agencias responsables han sido desmanteladas por el Gobierno", dijo en Twitter el exdirector del INPE Ricardo Galvao, ahora candidato al Congreso.

Bolsonaro va a la zaga en las encuestas de opinión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien prometió reforzar la aplicación de la ley en la Amazonía para frenar la deforestación si es elegido.

La oficina de Bolsonaro envió una solicitud de comentarios al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que no respondió de inmediato.

La destrucción de la selva de Brasil a menudo se intensifica en años electorales, cuando la aplicación de la ley suele decaer y los madereros avanzan con planes antes de un posible cambio en la política de conservación.