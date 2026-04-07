Hallazgo en campos de exterminio de Coahuila: Identifican restos de 170 personas desaparecidas

La búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila ha dado resultados que traen un cierre necesario para muchas familias. La Fiscalía del Estado informó que, hasta este mes de abril de 2026, se ha logrado poner nombre y apellido a 170 personas cuyos restos fueron recuperados en distintos operativos realizados en campos de exterminio de la zona de La Laguna.

Este logro es parte de un esfuerzo por procesar los indicios biológicos encontrados en predios que durante años estuvieron bajo investigación.

Siguen los hallazgos de zonas de exterminio en México



En #Reynosa, #Tamaulipas, integrantes del colectivo, Buscando Tus Pasos A.C, encontraron un nuevo lugar donde había cuerpos mutilados y restos óseos calcinados.https://t.co/vJAN9Ftcnm pic.twitter.com/odIcdEV7Jr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2025

Operativos semanales en la Región Laguna, Coahuila

La autoridad estatal confirmó que cada semana se despliegan cuadrillas de peritos y especialistas en la Comarca Lagunera para la localización de nuevos indicios. Estos operativos se centran en el rastreo minucioso de la tierra, donde se buscan desde restos óseos hasta pequeños elementos que puedan servir para obtener un perfil genético.

La constancia en estas brigadas es lo que ha permitido acumular el número de identificaciones actual.

Hallazgos en campos de exterminio de Coahuila

Gran parte de estas 170 identificaciones provienen de restos hallados en ranchos que se volvieron tristemente célebres en la región, como Patrocinio y La Bodeguita.

En estos lugares, la labor ha sido exhaustiva debido a las condiciones del terreno y al estado en que se encontraban los restos. Sin embargo, la intervención de expertos en antropología forense ha permitido recuperar material suficiente para realizar los cruces de ADN con las bases de datos de las familias buscadoras.

Identifican a 170 personas desaparecidas en Coahuila

Una pieza clave en este proceso ha sido el Centro de Identificación Humana, lugar a donde son trasladados la mayoría de los cuerpos y restos óseos recuperados. Ahí, bajo protocolos científicos, se trabaja en la estabilización de los restos y en la extracción de muestras.

De las 170 identificaciones logradas, corresponden a restos que han requerido análisis para poder confirmar la identidad de la persona de manera irrefutable.

Restitución digna a las familias de personas desaparecidas en Coahuila

La finalidad de estos trabajos, más allá de la estadística, es la restitución. La Fiscalía señaló que estas 170 personas ya han podido regresar con sus seres queridos, permitiendo que las familias tengan un lugar donde honrar su memoria.

Localizan camioneta calcinada con restos humanos en la carretera Palenque-Pénjamo, en #Chiapas



Los cuerpos coincidirían con tres jóvenes desaparecidos el pasado sábado 14 de febrero.https://t.co/2HjLgmFvGn pic.twitter.com/mcr9Eu4LSU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Búsqueda de restos en campos de exterminio continuarán en Coahuila

Aunque el número de identificaciones es significativo, las autoridades dejaron claro que las labores no han terminado. Los operativos de recuperación en los ranchos de La Laguna se mantienen activos, pues todavía hay zonas por procesar y perfiles por armar.