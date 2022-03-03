Macron anuncia su reelección para la presidencia de Francia

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anunció oficialmente su candidatura a la reelección presidencial, con lo que buscará un segundo mandato para permanecer al frente del país impactado por la guerra de Ucrania y la pandemia de Covid-19.

Macron anunció su candidatura a la reelección a través de una carta pública enviada a los medios de comunicación locales, en la cual destacó las crisis que enfrentó en su primer periodo al frente de Francia, como la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"No hemos logrado todo lo que nos propusimos. Hay opciones que, con la experiencia que he adquirido, probablemente habría hecho diferente", dijo Macron en la carta.

En la misiva el presidente prometió luchar contra la desigualdad en Francia y defender los valores de su país “que son amenazados por las perturbaciones del mundo”.

|Reuters

Macron entra en la contienda presidencial a poco más de un mes de la primera vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 10 de abril. Si tiene éxito, Macron sería el primer líder francés en dos décadas que consigue ganar una reelección.

Aumenta apoyo a Macron previo a las elecciones en Francia

De acuerdo con un analista político de Harris Interactive Francia, la popularidad de Emmanuel Macron tuvo un impulso gracias al manejo de la crisis Rusia-Ucrania, lo que jugará a su favor durante la elección presidencial de abril.

Una encuesta publicada el domingo por el instituto mostró que el 58 por ciento de los franceses consideró que Macron manejó bien la crisis, y el 75 por ciento dijo que el tema jugaría un papel importante en su reelección como presidente de Francia.

Existe un vínculo directo entre el inicio de la guerra y el "fuerte crecimiento" de Macron en las encuestas del 24 al 27 por ciento, informó el analista político.

El actual presidente de Francia lideró una intensa campaña diplomática para tratar de evitar la guerra el mes pasado. Además, desde el inició de la invasión, Emmanuel Macron instó al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin al conflicto, al tiempo que elogió el manejo de la crisis por parte del presidente ucraniano Volodymir Zelenskiy.

